Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce yaşamını yitiren Fatma Ayyıldız, Akyaka'nın zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 50 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu. Fatma Ayyıldız bu sırrı saklayarak Berrin Nalcı'yı (50) resmi nikahlı olduğu eşi Mahir Ayyıldız'ın üzerine kaydettirdi.

DHA'daki habere göre Mahir Ayyıldız, o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı, 1982 yılında eşiyle ormanda birlikte yakalayınca öldürdü. Mahir Ayyıldız, olayın ardından, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ayyıldız cezaevinden çıktıktan bir süre sonra hayatını kaybetti. Fatma Ayyıldız da eşinden bir süre sonra öldü.

Berrin Nalcı, 48 yaşına kadar Mahir Ayyıldız'ı gerçek babası olarak bildi. Nalcı, bir yıl önce ablasıyla tartıştı. Ablası tartışma sırasında, "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" dedi. Bu sözler üzerine Berrin Nalcı büyük bir şok yaşadı.

BABASI OLMADIĞI ANLAŞILDI

Berrin Nalcı, avukatı Varol Turbay aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'nde ilk olarak soy bağının reddi davası açtı. Soy bağı reddi davası için Nalcı'nın ile kütükte babası olarak görünen Mahir Ayyıldız'dan örnekler alındı. Yapılan DNA testinde kütükte babası olarak kayıtlı olan Ayyıldız'ın Berrin Nalcı'nın babası olmadığı anlaşıldı.

GERÇEK BABASININ MEZARI AÇILDI

Avukat Turbay, bu kez de Mahir Ayyıldız’ın eşiyle birlikte yakalayıp öldürdüğü Mustafa Uyanık için babalık davası açtı. Davada 41 yıl önce cinayete kurban giden Mustafa Uyanık ile anne Fatma Ayyıldız'ın mezarı, 3 Mayıs'ta açıldı.

BİYOLOJİK BABASI MUSTAFA UYANIK ÇIKTI

Mustafa Uyanık ile Fatma Ayyıldız'dan alınan örnekler, Berrin Nalcı'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi 1 Şubat 2025'te sonuçlandı. DNA testinde Nalcı'nın biyolojik babasının Mahir Ayyıldız tarafından öldürülen Akyaka'nın zenginlerinden, adı sokaklara verilen Mustafa Uyanık olduğu anlaşıldı.