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        Haberler Gündem Güncel 1500 yıllık sarnıç masaj salonuna çevrildi! Bakanlıktan suç duyurusu ve kaldırma kararı! | Son dakika haberleri

        1500 yıllık sarnıç masaj salonuna çevrildi! Bakanlıktan suç duyurusu ve kaldırma kararı!

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Fatih'te bir otel işletmesi tarafından 1500 yıllık sarnıcının masaj salonuna çevrilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, 2022 yılında kaldırma kararı verildiğini ve 2023 yılında da suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek sürecin devam ettiğini kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 13:10 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:10
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        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Fatih'te bir otel işletmesi tarafından 1500 yıllık sarnıcının masaj salonuna çevrilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

        Bakanlık açıklamasında geçtiğimiz yıl suç duyurusunda bulunulduğu ve sürecin devam ettiği kaydedilerek şunlar denildi: "Kamuoyuna yansıyan '1500 Yıllık Sarnıcı Masaj Salonuna Çevirdiler' başlıklı habere konu olan İstanbul‘daki taşınmaz kültür varlığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2022 yılında kaldırma kararı verilmiş, 2023 yılında da suç duyurusunda bulunulmuştur.

        İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi’nde yer alan sarnıç, kentsel arkeolojik sitte kalmakta olup I. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.

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        Söz konusu sarnıcın, bir otel işletmesi tarafından havuz olarak kullanıldığına ilişkin şikayetler üzerine ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce gerekli iş ve işlemler ivedilikle başlatılmış ve 15.11.2022 tarihli Kurul kararı ile sarnıç ve mahzendeki aykırılıkların 6 ay içerisinde ilgili idare denetiminde kaldırılmasına karar verilmiştir.

        Bahse konu izinsiz uygulamaların kaldırılmaması üzerine alınan 26 Aralık 2023 tarihli Kurul kararı ile suç duyurusunda bulunulmuş ve aykırılıkların giderilerek rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin iletilmesine karar verilmiştir. Akabinde ilgililerince tescilli taşınmaza ilişkin vergi muafiyeti talebi iletilmiş ve 27 Kasım 2024 tarihli Kurul kararı ile söz konusu talep taşınmazdaki aykırılıklar giderilmediği için uygun görülmemiştir.

        İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün muhtelif yazıları ile alınan kurul kararlarının takibi yapılmış ve en son 19 Aralık 2024 tarihli Müdürlük yazısı ile ilgili Kurumlara kurul kararı gereklerinin ivedilikle yerine getirilmesi ve izinsiz uygulamaların kaldırılması istenilmiştir.

        Fatih Belediyesinin 31 Aralık 2024 tarihli yazısı ile kurul kararının yerine getirilebilmesi için aykırılıkların neler olduğunun açıkça belirtilmesi ve onaylı projelerin iletilmesi istenilmiştir. İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28 Ocak 2025 tarihli yazısı ile taşınmazdaki aykırılıklar ayrıntılı şekilde ifade edilerek onaylı projeleriyle birlikte izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılması için ilgili belediyesine iletilmiştir."

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