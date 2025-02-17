İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

HAFTANIN MAÇLARI BELİRLENDİ

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İşte HT Spor'da bu hafta yayınlanacak olan 7 maç:

22 Şubat Cumartesi

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş - Diyarbekir Spor A.Ş. (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 3. Grup

14.00 Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü- 52 Orduspor FK (HT Spor TV)

23 Şubat Pazar

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

14.00 GMG Kastamonuspor - Altınordu (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 HG Hospital Kahramanmaraş Spor - Bursaspor (HT Spor TV)

Nesine 3. Lig 2. Grup

14.00 T.Metal 1963 Spor - Fatsa Belediyespor (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 3. Grup

14.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 4. Grup

14.00 Sebat Gençlik Spor - Kırıkkale FK Spor Kulübü (HT Spor YouTube)

2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.