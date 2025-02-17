Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya ayrıldı

Bir süredir yan yana görüntü vermeyen ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya hakkında ayrılık dedikoduları çıkmıştı. O dedikodular gerçek çıktı.

REKLAM advertisement1 Ayrılık sonrası, Şükrü Özyıldız; Kolombiya'ya, Sibil Çetinkaya ise ABD'ye gitti.

Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya geçtiğimiz yaz, Alaçatı'da birlikte tatil yaptı. REKLAM Sibil Çetinkaya; "Kendinle keyif yapıp ruhunu uçak moduna almak. 30 yaşın bana en güzel hediyesi galiba" şeklinde bir paylaşım da bulunmasını, ayrılıklarına yoran Şükrü Özyıldız, suskunluğunu bozdu. Özyıldız; "İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim" diyerek Sibil Çetinkaya'nın "30 yaşın bana en güzel hediyesi galiba" cümlesine karşılık verdi.

Sibil Çetinkaya, sevgilisiyle paylaştığı bu fotoğrafa; "Ben esas oğlanımı buldum" notunu düşmüştü.