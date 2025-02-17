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        Haberler Magazin Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya ayrıldı - Magazin haberleri

        Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya ayrıldı

        Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın ayrılık kararı aldı. Özyıldız ile Çetinkaya, birbirlerine göndermede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 10:15 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:17
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        Farklı ülkelerde yenilendiler
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        Bir süredir yan yana görüntü vermeyen ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya hakkında ayrılık dedikoduları çıkmıştı. O dedikodular gerçek çıktı.

        Ayrılık sonrası, Şükrü Özyıldız; Kolombiya'ya, Sibil Çetinkaya ise ABD'ye gitti.

        Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya geçtiğimiz yaz, Alaçatı'da birlikte tatil yaptı.

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        Sibil Çetinkaya; "Kendinle keyif yapıp ruhunu uçak moduna almak. 30 yaşın bana en güzel hediyesi galiba" şeklinde bir paylaşım da bulunmasını, ayrılıklarına yoran Şükrü Özyıldız, suskunluğunu bozdu. Özyıldız; "İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim" diyerek Sibil Çetinkaya'nın "30 yaşın bana en güzel hediyesi galiba" cümlesine karşılık verdi.

        Sibil Çetinkaya, sevgilisiyle paylaştığı bu fotoğrafa; "Ben esas oğlanımı buldum" notunu düşmüştü.

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        #Sibil Çetinkaya
        #Şükrü Özyıldız

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