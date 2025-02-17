Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya ayrıldı
Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın ayrılık kararı aldı. Özyıldız ile Çetinkaya, birbirlerine göndermede bulundu
Bir süredir yan yana görüntü vermeyen ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya hakkında ayrılık dedikoduları çıkmıştı. O dedikodular gerçek çıktı.
Ayrılık sonrası, Şükrü Özyıldız; Kolombiya'ya, Sibil Çetinkaya ise ABD'ye gitti.
Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya geçtiğimiz yaz, Alaçatı'da birlikte tatil yaptı.
Sibil Çetinkaya; "Kendinle keyif yapıp ruhunu uçak moduna almak. 30 yaşın bana en güzel hediyesi galiba" şeklinde bir paylaşım da bulunmasını, ayrılıklarına yoran Şükrü Özyıldız, suskunluğunu bozdu. Özyıldız; "İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim" diyerek Sibil Çetinkaya'nın "30 yaşın bana en güzel hediyesi galiba" cümlesine karşılık verdi.
Sibil Çetinkaya, sevgilisiyle paylaştığı bu fotoğrafa; "Ben esas oğlanımı buldum" notunu düşmüştü.