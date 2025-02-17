All-Star'da Alperen Şengün'ün gurur gecesi! "Türk terminatör"

NBA tarihinde 74. kez düzenlenen ve ilk kez 4 takımlı yeni formatın uygulandığı All-Star organizasyonu sona erdi. San Francisco kentindeki Chase Center'da düzenlenen All-Star'ın son gününde Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de parkeye çıkarken bir kez daha gurur kaynağımız oldu.