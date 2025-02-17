All-Star'da Alperen Şengün'ün gurur gecesi! "Türk terminatör"
NBA'de 2025 All-Star heyecanı San Francisco'da yaşanırken, milli basketbolcu Alperen Şengün de dev organizasyonda forma giydi. İlk kez 4 karma takımın yer aldığı bir formatta oynanan All-Star turnuvasını Shaquille O'Neal'ın takım 'Team Shaq' kazandı. 18 yıl sonra All-Star maçında boy gösteren ilk Türk ünvanına erişen Alperen, takımıyla ikinci olurken, Shaquille O'Neal'ın milli basketbolcuyla ilgili sarf ettiği 'Türk terminatör' ifadesi ise geceye damga vurdu.
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NBA tarihinde 74. kez düzenlenen ve ilk kez 4 takımlı yeni formatın uygulandığı All-Star organizasyonu sona erdi. San Francisco kentindeki Chase Center'da düzenlenen All-Star'ın son gününde Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de parkeye çıkarken bir kez daha gurur kaynağımız oldu.
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Yeni formatıyla 4 takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve bir final) kapsayan 74. NBA All-Star karşılaşmalarında 40 sayıya ulaşan tarafın galip geldiği hedef skor uygulandı. Kariyerinde 21. kez All-Star seçilerek kendisine ait rekoru geliştiren LeBron James ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
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Yeni formatta All-Star'ın son gününde yükselen yıdızlar maçlarını kazanan Team Candece ile birlikte NBA yorumcuları ve eski basketbolcular Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith'in 24 kişilik havuzdan oluşturduğu 3 takım All-Star turnuvasında mücadele etti.
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All-Star'ın ilk yarı final müsabakasında Alperen Şengün'ün forma giydiği Chuck Takımı ile Kenny Takımı karşılaştı. Karşılaşmayı 41-32 kazanan Chuck Takımı, adını finale yazdırdı. Shai Gilgeous-Alexander 12 sayı, 2 ribaunt, Karl-Anthony Towns 6 sayı, 3 ribaunt ve Victor Wembanyama 6 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
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Shaq Takımı, ikinci yarı final maçında Candace Takımı'nı 42-35 yendi. Damian Lillard 9 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve Stephen Curry 8 sayı, 6 ribauntla takımını galibiyete taşıdı. Yükselen yıldızlar maçlarının galibi olarak All-Star turnuvasına katılan Candace Takımı'nda ise Ryan Dunn ve Dalton Knecht 8'er sayı attı.
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'TEAM SHAQ' ŞAMPİYON OLDU
NBA All-Star finali, Alperen Şengün'ün forma giydiği Chuck Takımı ile Shaq Takımı arasında oynandı. Rakibini 41-25 mağlup eden Shaq Takımı (Team Shaq), yeni formatta düzenlenen 2025 NBA All-Star maçlarının galibi oldu.
Jayson Tatum 15 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve Stephen Curry 12 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 2 top çalmayla final mücadelesinde ön plana çıktı. Chuck Takımı'nda Victor Wembanyama 11 sayı, 3 ribaunt, Karl-Anthony Towns 8 sayı, 4 ribaunt ve Nikola Jokic 2 sayı, 4 ribaunt, 2 asist üretti. Alperen ise finalde 19 saniye süre aldı.
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ALPEREN'DEN 2,5 DAKİKADA 4 SAYI
Charles Barkley'nin takımı Team Chuck'ta yer alan Alperen Şengün yarı final ve final maçlarında toplam 2.5 dakika süre aldı.
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Alperen Şengün iki maçta toplam 4 sayı ve 1 ribaunt ile oynadı.
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"TÜRK TERMİNATÖR"
Öte yandan Alperen Şengün'ün parkede olduğu anlarda eski ünlü basketbolcu Shaquille O'Neal canlı yayında milli oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsetti. O'Neal, Alperen için "Türk terminatör" ifadelerini kullandı.
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18 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI
Alperen Şengün, Mehmet Okur'un ardından 18 yıl sonra NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk oldu. Mehmet Okur, 2007'de NBA All-Star maçında yer almıştı.
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Bu sezon Houston Rockets formasıyla Alperen Şengün 18.8 sayı, 10.5 ribaunt ve 4.9 asist ortalamaları yakaladı.
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MVP CURRY
Kobe Bryant'ın adının verildiği NBA All-Star maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü, finaldeki 12 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 2 top çalmalık performansıyla Stephen Curry kazandı. İki karşılaşmada 20 sayı, 10 ribaunda ulaşan Curry, 2022'nin ardından NBA All-Star'da ikinci kez MVP ödülüne layık görüldü.
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