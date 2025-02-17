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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün'de pürüz: 14 milyon Euro! - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün'de pürüz: 14 milyon Euro!

        Galatasaray'ın uzun süredir sözleşme yenilemek istediği Yunus Akgün'le görüşmeler 14 milyon Euro'luk serbest kalma bedeline takıldı.

        Giriş: 17.02.2025 - 10:54 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:54
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        • 1

          Transferin hareketli takımı Galatasaray iç transferde de imzaları attırmak için kolları sıvadı.

        • 2

          Devre arasında yedi takviye birden yapan sarı-kırmızılılar yerli oyuncularıyla da görüşme halinde.

        • 3

          Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz’la yeni sözleşme imzalamak için anlaşma sağlayan Cimbom, Yunus Akgün’le ise henüz el sıkışamadı.

        • 4

          Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcunun mukavelesini yenileyerek milli yıldızını elinde tutmak istiyor.

        • 5

          Sarı-kırmızılılar ayrıca 16 milyon TL’lik yıllık ücretini yükselterek Yunus’un da haklarını koruma niyetinde.

        • 6

          Diğer yandan yapılan görüşmelerde Yunus’un serbest kalma bedeli yüzünden pürüz çıktı.

        • 7

          Milli futbolcunun bir önceki sözleşmesinde 14 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi eklenmişti. Sarı-kırmızılı yönetim bu maddeyi kaldırmak istiyor.

        • 8

          Yunus’un Avrupa’ya gitmek istemesi halindeyse kendisine kolaylık sağlanacağı ifade edildi.

        • 9

          Galatasaraylı yetkililer Yunus’un sarı-kırmızılı kulüp ile maaş konusunda pazarlık yapmadığını söylüyor.

        • 10

          Yönetim Yunus’un kısa süre içerisinde yeni mukaveleye imza atacağı inancında.

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