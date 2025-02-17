Yunus Akgün'de pürüz: 14 milyon Euro!
Galatasaray'ın uzun süredir sözleşme yenilemek istediği Yunus Akgün'le görüşmeler 14 milyon Euro'luk serbest kalma bedeline takıldı.
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Transferin hareketli takımı Galatasaray iç transferde de imzaları attırmak için kolları sıvadı.
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Devre arasında yedi takviye birden yapan sarı-kırmızılılar yerli oyuncularıyla da görüşme halinde.
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Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz’la yeni sözleşme imzalamak için anlaşma sağlayan Cimbom, Yunus Akgün’le ise henüz el sıkışamadı.
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Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcunun mukavelesini yenileyerek milli yıldızını elinde tutmak istiyor.
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Sarı-kırmızılılar ayrıca 16 milyon TL’lik yıllık ücretini yükselterek Yunus’un da haklarını koruma niyetinde.
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Diğer yandan yapılan görüşmelerde Yunus’un serbest kalma bedeli yüzünden pürüz çıktı.
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Milli futbolcunun bir önceki sözleşmesinde 14 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi eklenmişti. Sarı-kırmızılı yönetim bu maddeyi kaldırmak istiyor.
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Yunus’un Avrupa’ya gitmek istemesi halindeyse kendisine kolaylık sağlanacağı ifade edildi.
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Galatasaraylı yetkililer Yunus’un sarı-kırmızılı kulüp ile maaş konusunda pazarlık yapmadığını söylüyor.
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Yönetim Yunus’un kısa süre içerisinde yeni mukaveleye imza atacağı inancında.