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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Eski hakemler değerlendirdi: Fred'e iki sarı kart göstermeliydi! - Fenerbahçe Haberleri

        Eski hakemler değerlendirdi: Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Eski hakemler, bu mücadeledeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 09:40 Güncelleme: 17.02.2025 - 09:40
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        • 1

          beIN Trio ekibi, Fenerbahçe- Kasımpaşa maçı sonrası hakem Ali Şansalan'ın kararlarını değerlendirdi.

        • 2

          FRED'IN DA COSTA'YA MÜDAHALESİ

          5. dakikada Nuno Da Costa, ceza sahasına girmeden yerde kaldı. Devam kararı doğru mu?

          Bülent Yıldırım: Fred, yandan faul yapıyor. Faul ve sarı kart olmalıydı.

          Deniz Çoban: Umut vaad eden atak, faulle birlikte sarı kart görmesi gerekirdi.

          Bahattin Duran: Faul ve sarı kart olmalıydı.

        • 3

          FRED'İN HAJRADINOVIC'E MÜDAHALESİ

          Fred'in Hajradinovic'e müdahalesinde faul yeterli mi, kart gerekir mi?

          Bülent Yıldırım: Hakemin uyarmasını doğru buluyorum. Sarı kart vermemesini destekliyorum. Tam şekliyle kontrolsüz faul değil.

          Deniz Çoban: Kontrolsüz faul bu. Çok uzak mesafeden kayarak geldi. Hareketlerini durduramadı, rakibini düşürmedi. Ben ikaz değil sarı kart beklerdim.

          Bahattin Duran: Oyuncu planlayarak uzaktan geldi. Topla oynamaya çalıştı ama oynayamadı. Artık bu hareket kontrolsüze döndü. Faulle birlikte sarı kart daha doğru olurdu.

        • 4

          AMRABAT İLE FALL'UN İKİLİ MÜCADELESİ

          Amrabat ile Fall arasındaki ikili mücadelede faul kararı verildi Fenerbahçe lehine, karar doğru mu?

          Deniz Çoban: Burada faul yok. Top Amrabat'ın eline gelmiş ama düşerken geliyor. Penaltı yok.

          Bülent Yıldırım: Penaltı yok, Amrabat düşerken eline geliyor. Fall, Amrabat'ın sağ kramponunun arkasına vuruyor. Faul kararı doğru.

          Bahattin Duran: Omuz omuza pozisyonda devam doğru ama Amrabat pozisyon aldı, Fall'ın kramponu Amrabat'ın ayağına geldi. Faul kararı doğru.

        • 5

          FRED'İN YASİN ÖZCAN'A MÜDAHALESİ

          Yasin Özcan'ın faul beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

          Bülent Yıldırım: Devam, bir ihlal yok.

          Deniz Çoban: Ben faul diyorum. Fred, top geçtikten sonra rakibinin ayağının ucuna bastı. Bu dakikaya kadar Fred'i uyardı, burada sarı kart göstermeliydi. Oyun kurallarını sürekli ihlal etti.

          Bahattin Duran: Bu pozisyon benim için faul.

        • 6

          OĞUZ AYDIN'IN WINCK'E MÜDAHALESİ

          28. dakikada Oğuz ve Winck arasındaki pozisyonda bir ihlal var mı ceza sahası içinde?

          Deniz Çoban: Bu kadar temas futbolda olur.

          Bülent Yıldırım: Küçük bir temas.

          Bahattin Duran: Çok hafif bir temas, ihlal değil. Devam kararı doğru.

        • 7

          TALISCA'NIN SARI KARTI DOĞRU MU?

          Talisca'nın gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

          Bülent Yıldırım: Yüzde yüz doğru sarı kart. Bir ayağı topla oynarken, diğer ayağı kontrolsüzlük unsuruyla rakibini aldı. İki darbeyle ayağı sıkıştırdı.

          Deniz Çoban: Rakibin ayağını makasa alırsanız ciddi risk olur. Bu şekilde kayamazsınız. Net bir kontrolsüz hareket.

          Bahattin Duran: Tehlikeli bir geliş. Riskli. Topla oynasa bile Talisca'nın sarı kartı doğru.

        • 8

          WINCK'İN SARI KARTI DOĞRU MU?

          33. dakikada Winck sarı kart gördü, karar doğru mu?

          Deniz Çoban: Bu kontrolsüz faul değil, kartı gerektirmez. Ali Şansalan, Winck'in 3 faul yaptığını söylüyor ama ben Winck'in 3 faulünü hatırlamıyorum. 1-2-3 faul yapan Fred vardı, başka oyuncu yoktu. Ben bu kartı anlamadım.

          Bülent Yıldırım: Ben de kartı anlamadım. Faulden sonra Winck, Fred'in kafasına diziyle vurdu. Bunun için kart gösterse anlardım. Beden diliyle oyun kurallarını sürekli ihlalden kart gösterdi. Ben de hatırlamıyorum 3 faulünü. Bu sarı kart gereksiz oldu.

          Bahattin Duran: Diyelim ki 3 faulü var, 2. faulünde uyarsa olurdu. Hepimiz için bu kart sürpriz oldu. Sadece pozisyona bakınca kart yok zaten, karta katılamayacağım.

        • 9

          AMRABAT'IN DA COSTA'YA MÜDAHALESİ

          Nuno Da Costa faul bekledi, top Fenerbahçe'de kaldı, hakem avantajı gösterdi. Da Costa'nın Amrabat'a faul yaptığını işaret etti hakem.

          Bülent Yıldırım: Faulü yapan Amrabat'tı.

          Deniz Çoban: Faulü yapan Amrabat'tı.

          Bahattin Duran: Net şekilde Amrabat faul yaptı.

        • 10

          SKRINIAR ELLE OYNADI MI?

          Ceza sahası içinde Skriniar elle oynadı mı?

          Deniz Çoban: Top eline gelmedi. Penaltı yok.

          Bülent Yıldırım: Elle oynama söz konusu değil, devam kararı doğru.

          Bahattin Duran: İhlal söz konusu değil.

        • 11

          FRED'IN FALL'A MÜDAHALESİ

          Fall, Fred'in müdahalesiyle yerde kaldı. Devam kararı doğru mu?

          Bülent Yıldırım: Küçük bir temas var. Fall faydalanmaya çalıştı. Bariz bir etki söz konusu değil. Hakem kararına saygı duyuyorum.

          Deniz Çoban: Faul çalsa daha doğru bulurdum ama eleştireceğim bir pozisyon değil.

          Bahattin Duran: Faul çalsa daha doğru olurdu ama bu pozisyon için hakemi eleştiremem. Çünkü, o etkiyi artık sahanın içinde hakem daha iyi bilir.

        • 12

          FALL'UN SKRINIAR'A MÜDAHALESİ

          Skriniar, Fall'un müdahalesiyle yerde kaldı. Faul kararı doğru mu?

          Bülent Yıldırım: Nizami olmayan şarj diye düşündü. Hakemi eleştirmem. Oyuncuları yan yana görüyorum. Devam ettirse daha doğru olurdu. Ayak hamlesi de yok. Yukarıdaki mücadele de beden mücadelesi. Fall kolay bıraktı.

          Deniz Çoban: Faul yok. Oyunu devam ettirmesi gerekir.

          Bahattin Duran: Devam kararı verse daha doğru olurdu.

        • 13

          HAKEMİN KARNESİ

          Deniz Çoban: 27 faul, 2 sarı kart verdi. Ali Şansalan, çok basit pozisyonlarda düdükler çaldı. Maçın kaderini değiştirecek kritik hatalar yapmadı. Oyuncular birbirlerine, hakeme karşı saygılıydı.

          Bülent Yıldırım: Bir hakem için herhangi bir takımda, çok uzun süre görev alamadığınız zaman hiç hata yapmayın diye baskı hissedersiniz. Şanssız geçen bir maçınız olmuştur, uzun süre o takımın maçına atanmayıp yeniden atandığınızda 'Allahım benlik bir şey olmasın, sorunsuz bu maçı bitireyim' dersiniz. Bu sizi dengeli, nötralinize halinizden bir parça uzaklaştırabilir. Ali Şansalan da onun stresini yaşamış olabilir. Birkaç faulde hatası olabilir. Şanslı bir akşamdı onun adına. Hakem denilmeden maçı bitirdi.

          Bahattin Duran: Ali Şansalan'ın faul kararlarında isabet oranı çok yüksektir. Önceki Ali Şansalan performansından uzaktı. Geneli değiştirmez bu. Siyah beyaz pozisyon olmadı, bu da hakem için şanstı.

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