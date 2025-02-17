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        Haberler Gündem 3. Sayfa İş insanına tehdit! Evini kurşunlayıp telefondan dinlettiler! | Son dakika haberleri

        İş insanına tehdit! Evini kurşunlayıp telefondan dinlettiler!

        İstanbul Sultangazi'de haraç için bir iş insanını hedef alan çete, kabusu yaşattı. Olayda, iş insanının evini kurşunlayan ve bu sırada telefon açarak silah seslerini dinleten şüpheliler kıskıvrak yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:37
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        Evini kurşunlayıp telefondan dinlettiler!
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        Sultangazi'de haraç almak istedikleri iş insanının evini kurşunlayan bu sırada telefon açarak silah seslerini dinleten 1'i kadın 6 şüpheli polis tarafından yakalandı.

        DHA'nın haberin göre şüphelilerin olaydan sonra kaçtıkları anları güvenlik kameraları kaydetti. Olay, Sultangazi'de 9 Şubat Pazar günü meydana geldi.

        Haraç almak istedikleri galeri sahibi iş insanının evini kurşunlayan şüpheliler, bu sırada telefon ederek silah seslerini mağdura dinletti. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda eve 4 kurşun isabet ettiği belirlenirken çevrede 10 adet boş kovan bulundu.

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        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Gasp Büro Amirliği ile Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin kullandığı otomobili yaklaşık 10 kilometre takip etti.

        Şüphelilerin yolda bir arkadaşlarıyla buluşarak olayda kullandıkları silahı arkadaşlarına verdikleri de belirlendi. Polis yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerle birlikte 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin poliste daha önceden suç kayıtları olduğu da belirlendi. Şüphelilerden silahlı saldırıyı gerçekleştiren Erkan K.’nin 10 gün önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Şüpheliler 'Gasp', 'Ruhsatsız silah bulundurmak', 'Suç örgütü kurmak' ve ' Suç örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

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