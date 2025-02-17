Gece dönercisine tabancalı saldırı
Adana'da gece dönercisine düzenlenen tabancalı saldırıda karnından vurulan işletme sahibi Fevzi Güçlü, ağır yaralandı. İşletme sahibi Fevzi Güçlü, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı
Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, önüne geldiği gece dönercisine tabancayla ateş açtı.
İş yerini kurşunlayan şüpheli olay yerinden kaçarken, saldırıda işletmeci Fevzi Güçlü, karnından vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güçlü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, 20 adet boş kovan buldu.
Ameliyata alınan Güçlü'nün hayati tehlikesi devam ederken, polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
KURTARILAMADI
Adana'da, gece dönercisine düzenlenen tabancalı saldırıda karnından vurularak ağır yaralanan işletme sahibi Fevzi Güçlü (48), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Güçlü'nün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.