20 yıldır hala izleyenleri güldürmeye devam ediyor! Dünden bugüne Avrupa Yakası oyuncuları ne kadar değişti?
Bundan tam 20 yıl önce hayatımıza giren ve ekranlara damgasını vuran Avrupa Yakası, unutulmaz karakterleri ve replikleriyle hâlâ hafızalarda. Peki, Burhan Altıntop'tan Makbule'ye, Aslı'dan Sacit'e kadar sevdiğimiz oyuncular yıllar içinde nasıl değişti? Kimler aynı kaldı, kimler bambaşka birine dönüştü?
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Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Avrupa Yakası, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitledi. Aradan geçen yıllar hem dizinin oyuncularını hem de hayranlarını değiştirdi. Bazı isimler şöhretlerine şöhret katarken, bazıları ise ekranlardan uzaklaştı. Peki, Avrupa Yakası kadrosu bugün nasıl görünüyor?
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1. GÜLSE BİRSEL (ASLI SÜTÇÜOĞLU)
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2. ATA DEMİRER (VOLKAN SÜTÇÜOĞLU)
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3. ŞENAY GÜRLER (FATOŞ KABASAKAL)
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4. LEVENT ÜZÜMCÜ (CEM ONARAN)
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5. BÜLENT POLAT (ŞEHSUVAR)
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6. HALE CANEROĞLU (YAPRAK İZMİRLİ)
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7. EVRİM AKIN (SELİN YEREBAKAN)
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8. YAVUZ SEÇKİN (SERTAÇ)
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9. HÜMEYRA (İFFET SÜTÇÜOĞLU)
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10. BİNNUR KAYA (ŞAHİKA KOÇARSLANLI)
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11. SARP APAK (TANRIVERDİ)
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12. HASİBE EREN (MAKBULE KİRAL)
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12. TOLGA ÇEVİK (SACİT KİRAL)
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13. ENGİN GÜNAYDIN (BURHAN ALTINTOP)
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14. PEKER AÇIKALIN (GAFFUR)
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Dizide Tahsin Sütçüoğlu karakterini canlandıran Gazanfer Özcan 17 Şubat 2009, Kubilay Peynircioğlu'nu canlandıran Vural Çelik ise geçtiğimiz yıl 17 Ekim 2024'te hayata gözlerini yumdu.
Fotoğraf kaynak: IMDb, Youtube, Instagram