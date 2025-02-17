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        Haberler Gündem Son dakika: Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi

        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle hazırlanan iddianamede 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi

        Giriş: 17.02.2025 - 08:41 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:25
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        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
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        İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bir kısım soruşturmalarda görevli bir bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle “yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs” suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. İmamoğlu hakkında, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

        İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 27 Ocak 2025 tarihinde yaptığı basın toplantısında bir kısım soruşturmalarda görevli bir bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle “yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs” suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ekrem İmamoğlu sonraki günlerde soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi.

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        BİLİRKİŞİ: KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATILDI, ŞİKAYETÇİYİM

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma tamamlandı.İddianamede, bilirkişi S.B’nin de ifadelerine yer verildi. S.B., İmamoğlu’nun açıklamalarından sonra basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hakkında karalama kampanyaları başlatıldığını, hiçbir hukuksuz işe imza atmadığını belirterek, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamalarını gördükten sonra bugüne kadar yapmış olduğum Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hakkında çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yer alan bilirkişilik dosyalarına ilişkin bir çalışma gerçekleştirdim. Her ne kadar burada sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle ilgili yapmış olduğum çalışmalardan bahsediyor ise de bugüne kadar diğer partilere ilişkin bir çok davada da bilirkişilik yaptım. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ilişkin 24 dosyanın soruşturma veya kovuşturma aşamalarında bilirkişi olarak görev üstlendim. Bunların 22 tanesine ait bilirkişi raporlarını dosyaya sundum. Şikayetçiyim.” dedi.

        SAVCI: AMAÇ YARGIYI TARAFLI GÖSTERME

        İddianamede, İmamoğlu’nun toplantıdaki ifadeleri ile yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı, bilirkişinin adını vererek kamuoyu baskısı ile diğer adliyede süren soruşturma ve davaları etkilemeye çalıştığı ifade edildi. İmamoğlu’nun görevinin getirdiği konum ve nüfusu basın önünde aleni şekilde kullanarak yargı mensupları üzerine baskı oluşturmayı, mensubu parti lehine yargıyı etkilemeyi amaçladığı belirtildi.

        İMAMOĞLU: BİLİRKİŞİ DOSYASINI TAMAMLADIKTAN SONRA KONUŞTUM

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ifadesinde, “Herhangi bir suç işlediğimi düşünmüyorum. Anayasal haklarım doğrultusunda şeffaflık ve hesap verilebilirlik adına bir basın açıklaması yaptım. Adını zikrettiğim bilirkişi tarafından belirtilen raporlar dosya arasına sunulmuştur. Bu nedenle herhangi bir kimseyi veya adil yargılanmayı etkilemeyi teşebbüs etmem söz konusu değildir. Benimle uğraştığını düşündüğüm bu düzeni teşhir etmeyi boynumun borcu saymaktayım. Bu yönde

        mücadeleme devam etmek konusunda kararlıyım. Bu mücadelemi de milletimizin iradesine teslim ediyorum. Yüce milletime arz ederim.” Dedi.

        SİYASİ YASAK TALEBİ

        İddianame İmamoğlu hakkında, ”yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs” suçlarından 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

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