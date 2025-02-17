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        Haberler Yaşam TÜİK 2024 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nı yayımladı! Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı

        TÜİK 2024 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nı yayımladı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nı yayımladı. Araştırmaya göre, mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2023 yılına göre azalırken, her 100 kişiden 64'ü geleceğinden umutlu olduğunu dile getirdi. Verilere göre evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Ülkenin en önemli sorunu ise hayat pahalılığı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 10:54 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:58
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        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nı paylaştı.

        Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2023 yılında %52,7 iken 2024 yılında 3,1 puan azalarak %49,6 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2023 yılında %13,7 iken 2024 yılında 0,8 puan artarak %14,5 olarak gerçekleşti.

        KADINLAR DAHA MUTLU

        Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2023 yılında %50,3 iken 2024 yılında %46,9 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2023 yılında %55,1 iken 2024 yılında %52,3 oldu.

        EVLİLER EVLİ OLMAYANLARDAN DAHA MUTLU

        Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2024 yılında %52,5 iken evli olmayanlarda bu oran, %44,0 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %49,5'inin, evli kadınların ise %55,4'ünün mutlu olduğu gözlendi.

        MUTLULUK ORANI SADECE 25-34 YAŞ GRUBUNDA ARTTI

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        Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde 25-34 yaş grubunda 2023 yılında %50,7 iken 2024 yılında 0,3 puan artış ile %51,0 oldu.

        Mutluluk oranı 25-34 yaş grubu haricinde diğer tüm gruplarda azaldı. Mutluluk oranının en fazla azaldığı yaş grubu 7,1 puan azalış ile 45-54 yaş grubunda oldu. Bu yaş grubunda 2023 yılında %53,6 olan mutluluk oranı 2024 yılında %46,5 oldu. Mutluluk oranı 55-64 yaş grubunda bir önceki yıla göre 2,2 puan azalarak %47,5 olarak tahmin edildi. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise 2023 yılında %56,0 iken 2024 yılında 1,9 puan azalarak %54,1 oldu.

        BİREYLERİN MUTLULUK KAYNAĞI ÇOĞUNLUKLA AİLELERİ

        Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2024 yılında %72,9 olurken bunu sırasıyla; %13,2 ile çocukları, %4,2 ile kendisi, %3,4 ile eşi, %3,0 ile annesi/babası ve %1,9 ile torunları takip etti.

        BİREYLERİ EN ÇOK SAĞLIKLI OLMAK MUTLU ETTİ

        Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2024 yılında %68,3 olurken bunu sırasıyla; %14,4 ile sevgi, %8,9 ile başarı, %6,4 ile para ve %1,8 ile iş takip etti.

        HER 100 KİŞİDEN 64'Ü GELECEĞİNDEN UMUTLU

        Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2024 yılında %64,3 oldu. Erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranı %63,6 iken kadınlarda bu oran %64,9 oldu.

        BİREYLERİN ORTALAMA YAŞAM MEMNUNİYET DÜZEYİ 5,7 OLDU

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        Bireylerin hayatlarını bir bütün olarak düşündüklerinde hissettikleri yaşam memnuniyet düzeyini hesaplamak amacı ile; hiç memnun olmayanlar için "0", çok memnun olanlar için "10" arasında bir değer alınarak ortalama hesaplandı. Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2023 ve 2024 yıllarında 5,7 olarak hesaplandı. Erkeklerde 2023 yılında 5,6 olan ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 0,1 puan artış ile 5,7 olurken kadınlarda 2023 yılında 5,8 olan ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 0,1 azalış ile 2024 yılında 5,7 oldu.

        EN YÜKSEK MEMNUNİYET ORANI %72,1 İLE ASAYİŞ HİZMETLERİNDE

        Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2024 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı %72,1 olurken bunu sırasıyla %67,4 ile ulaştırma, %63,2 ile sağlık, %58,8 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %55,9 ile adli ve %53,5 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.

        ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SORUNU HAYAT PAHALILIĞI OLDU

        Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde; 2024 yılında hayat pahalılığı %29,2 ile ilk sırada yer alırken %15,7 ile eğitim ikinci sırada ve yoksulluk %14,0 ile üçüncü sırada yer aldı.

        *Görseller Shutterstock'tan alınmıştır.

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        #TÜİK
        #Yaşam Memnuniyeti Araştırması
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