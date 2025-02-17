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        Haberler Ekonomi Emlak Ticari gayrimenkul enflasyonu aşamadı - Emlak Haberleri

        Ticari gayrimenkul enflasyonu aşamadı

        2024'ün 4. çeyreğinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi, geçen yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 37,6 oranında artarken, reel olarak yüzde 6,2 oranında geriledi. 2024'te hem konut hem ticari gayrimenkul enflasyona karşı mağlup olsa da ticari gayrimenkulde reel düşüş daha az oldu

        Giriş: 17.02.2025 - 10:06 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:22
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        Ticari gayrimenkul enflasyonu aşamadı
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        TCMB, 2024'ün 4. çeyreğine dair Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

        TGFE, geçen yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 37,6 oranında artarken, reel olarak yüzde 6,2 oranında geriledi.

        2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 38,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 5,6 oranında azaldı.

        Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,0 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 33,6 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 8,9 oranında azaldı.

        Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat

        endeksleri, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 6,3, 4,5 ve 7,6

        oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve

        İzmir’de sırasıyla yüzde 28,4, 41,7 ve 37,2 oranlarında artış gösterdi.

        2024'TE KONUTU YENDİ

        Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi, yıllıkta Konut Fiyat Endeksi'ne göre daha fazla arttı. TGFE, geçen yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 37,6 oranında artarken, reel olarak yüzde 6,2 oranında geriledi. KFE ise nominal olarak yüzde 29,4 oranında yükseldi, reel olarak ise yüzde 10,4 oranında azaldı. Hem konut hem ticari gayrimenkul enflasyona karşı mağlup olsa da ticari gayrimenkulde reel düşüş daha az oldu.

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