Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı YAZAR yorumları
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
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Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçındaki galibiyetini değerlendirdi.
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"DERBİDE DANANIN KUYRUĞU KOPACAK"
ENGİN VEREL: "İkinci yarıda Fenerbahçe ilk yarıdaki oyununun devamını ikinci golü bulana kadar sürdürdü. Kasımpaşa buna rağmen dirençli oyununu sürdürdü, farkı bire indiren golü bulduktan sonra da Fenerbahçeliler için endişe dolu dakikalar başladı. İşin ciddiyetini gören Mourinho'nun Dzeko hamlesi yeniden Fenerbahçe'yi rahatlatan golün gelmesini sağladı. Dzeko, En Nesyri'ye öyle güzel paslar attı ki golcünün halinden golcü anlar diye geçirdim içimden. Fenerbahçe, derbi öncesi çok önemli 3 puan aldı. Haftaya Rams Park'ta dananın kuyruğu kopacak. Bana göre o maç Fenerbahçe için şampiyonluk mücadelesi. Kazanırsa önünde kimse duramaz." [Akşam]
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"İNANILIR GİBİ DEĞİL"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Mourinho'nun bu maçta yaptığı takım tertibi hatası inanılır gibi değil. Tehlikeli bir rakiple oynuyorsun, derbiye moralli gidebilmek için bu maçı mutlaka kazanman gerekiyor. Anderlecht maçının en iyi iki oyuncusu Kostic ve Yusuf kulübedeydi. Tam hazır olmayan Mert Müldür, ciddi maç eksiği olan Mert Hakan birlikte sahadaydı. Her zaman vurguladığım gibi kaliteli ama fizik gücü yetersiz Tadic, ondan da daha yetersiz Talisca. İlk 21 dakika maçın kaderiydi. Bu bölümde oyunu tek başına domine eden Kasımpaşa'ydı. Üç de net gol kaçırdılar. Sonra bir uzun topta defansın yaptığı hata sonucu, En-Nesyri'nin kaliteli golü geldi. Bu gol, takımın çehresini değiştirdi." [Sabah]
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"MOURINHO'NUN SİSTEMİ"
İBRAHİM YILDIZ: Portekizli teknik adam sonunda istediği sistemi de oturdu diyebiliriz. 3’lü savunma ile amaçladığı sonuçları alıyor. Sakat oyunculara karşın elde yeterince hamle oyuncusu var. Üstelik, hepsi kalite olarak kendini kanıtlamış isimler. Böyle olunca sorun da olmuyor. Her teknik adamın arayıp da bulamayacağı bir durum. Golcü En Nesyri’den söz etmek gerekirse, artık bir makine gibi çalışmaya başladı. Daha çok kafa gollerinde usta diye bildiğimiz bu oyuncu Kasımpaşa karşısında attığı iki golü de ayakla ağlara gönderdi. Bir kafa şutu da kaleciden döndü. Çok hareketli, koşan, rakip savunma arkasına sarkan ve golle buluşma becerisi yüksek bir oyuncu. Son 8 maçta attığı 12 gol dikkat çekici şüphesiz. [Habertürk]
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"KAZANMAYI BİLMEK"
GÜRCAN BİLGİÇ: "Talisca etkisizliğinin peşinden Edin Dzeko'nun sahaya adım atmasıyla bir asist, bir etkili pas, bir de kaleci de kalan şutla maçı bitirmesi, uzun toplarda kendi gösterip, takımı yazmalıyız. Kadıköy tribünleri maçı Galatasaray ile oynuyormuş gibi seyrettiler. Zor gece; İtalyan usulünün devamı, En Nesryi'nin gol şovu, galibiyet serisinin devamıyla bitti.Kazanmayı bilmek!" [Fotomaç]
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"AĞIR AĞABEY"
SERKAN AKCAN: Dün gece En Nesyri’nin attığı golde nefis pası atan Fred olsa da oyunun genelinde Fenerbahçe’nin bağlantıları sorunsuz yaptığını söylemek zor. Özellikle ilk yarıda Kasımpaşa’nın, bu bağlantı problemini değerlendirip bulduğu pozisyonlar var. İkinci yarıda Kasımpaşa Fenerbahçe’yi geri itip bir de gol bulunca oyun krize giriyordu. Mourinho tam da bu noktada ‘ağır ağabey’ kozunu kullandı. Dzeko, Talisca’nın yerine oyuna girdikten sonra oyunun momentumunu eline geçirdi, yaptığı bağlantılarla maçı Fenerbahçe’nin avuçlarının içine hapsetmesini sağladı.[Fanatik]
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