Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
Kocaeli'nde, borç meselesi yüzünden tartıştığı yakın arkadaşı 49 yaşındaki Murat Yüzüak'ı boğan 50 yaşındaki R.G.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. R.G.'nin, arkadaşının cesediyle yaklaşık 36 saat boyunca otomobille dolaştığını, sonrasında ise ormana bırakıp üzerini çalılarla kapattığını itiraf ettiği öğrenildi
Kocaeli Gebze’de, bir fabrikada işçi olarak çalışan Murat Yüzüak (49), 5 Ocak’ta evden çıktıktan sonra geri dönmedi.
EŞİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU
DHA'daki habere göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşinin ihbarı üzerine Yüzüak’ın bulunması için çalışma başlattı.
KATİLİ ARKADAŞI ÇIKTI
Ekipler, Yüzüak’ın en son görüştüğü belirlenen yakın arkadaşları R.G. ve M.A.’yı gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunda Murat Yüzüak’ın borçlu olduğu R.G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
R.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A. ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. R.G.’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.
36 SAAT CESETLE GEZMİŞ
R.G.’nin ifadesinde, Murat Yüzüak’ı boğduktan sonra otomobilde cesediyle yaklaşık 36 saat boyunca gezdiğini, sonrasında ise ormana bırakıp üzerini de çalılarla kapattığını anlattığı öğrenildi.
MAKTUL TOPRAĞA VERİLDİ
R.G.’nin ifadeleri doğrultusunda Murat Yüzüak’ın ormanda bulunan cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.