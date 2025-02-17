Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!

        Kocaeli'nde, borç meselesi yüzünden tartıştığı yakın arkadaşı 49 yaşındaki Murat Yüzüak'ı boğan 50 yaşındaki R.G.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. R.G.'nin, arkadaşının cesediyle yaklaşık 36 saat boyunca otomobille dolaştığını, sonrasında ise ormana bırakıp üzerini çalılarla kapattığını itiraf ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:17 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli Gebze’de, bir fabrikada işçi olarak çalışan Murat Yüzüak (49), 5 Ocak’ta evden çıktıktan sonra geri dönmedi.

        EŞİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

        DHA'daki habere göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşinin ihbarı üzerine Yüzüak’ın bulunması için çalışma başlattı.

        KATİLİ ARKADAŞI ÇIKTI

        Ekipler, Yüzüak’ın en son görüştüğü belirlenen yakın arkadaşları R.G. ve M.A.’yı gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunda Murat Yüzüak’ın borçlu olduğu R.G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        R.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A. ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. R.G.’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

        36 SAAT CESETLE GEZMİŞ

        R.G.’nin ifadesinde, Murat Yüzüak’ı boğduktan sonra otomobilde cesediyle yaklaşık 36 saat boyunca gezdiğini, sonrasında ise ormana bırakıp üzerini de çalılarla kapattığını anlattığı öğrenildi.

        MAKTUL TOPRAĞA VERİLDİ

        R.G.’nin ifadeleri doğrultusunda Murat Yüzüak’ın ormanda bulunan cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Rus ve Amerikan heyetleri Suudi Arabistan'da görüşecek
        Rus ve Amerikan heyetleri Suudi Arabistan'da görüşecek
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        Habertürk Anasayfa