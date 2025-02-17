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        Haberler Dünya ABD'de tutuklanan saldırgandan araçtaki iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açtığı itirafı | Dış Haberler

        ABD'de tutuklanan saldırgandan araçtaki iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açtığı itirafı

        ABD'nin Florida eyaletinde araca silahla ateş açmasının ardından tutuklanan Mordechai Brafman, araçtaki iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açtığını itiraf etti. İki kişi saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. İsrail basını, saldırganın ateş açtığı kişilerin ABD'yi ziyaret eden iki İsrail vatandaşı olduğunu yazdı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 12:27 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:28
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        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
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        ABD'nin Florida eyaletinde araca silahla ateş açmasının ardından tutuklanan Mordechai Brafman, saldırıyı araçtakilerin Filistinli olduklarını düşündüğü için gerçekleştirdiğini itiraf etti.

        Florida'ya bağlı Miami Beach'te dün silahlı saldırgan tarafından araca 17 el ateş edildi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Mordechai Brafman'ı gözaltına aldı.

        Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece iki kez "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

        ABD'de yayın yapan CBS News'ün haberine göre Brafman, polise seyir halindeki araçta yer alan iki kişiye Filistinli olduklarını düşündüğü için ateş ettiği itirafında bulundu.

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        Emniyetteki sorgusunda "gördüğü iki Filistinliyi vurarak öldürdüğünü" söyleyen Brafman'ın silahla ateş açtığı araçtaki iki kişi saldırıdan kurtuldu.

        İsrail basınında yer alan haberlerde, saldırganın ateş açtığı kişilerin ABD'yi ziyaret eden iki İsrail vatandaşı olduğu belirtildi.

        Polis, saldırının nefret suçu olarak değerlendirilip değerlendirilmediği konusunda henüz açıklama yapmadı.

        DAVANIN NEFRET SUÇU KAPSAMINDA GÖRÜLMESİ TALEBİ

        Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin Florida Şubesinden (CAIR-Florida) saldırıyla ilgili federal nefret suçu davasının açılması çağrısında bulunuldu.

        CAIR-Florida İletişim Direktörü Wilfredo Amr Ruiz, yaptığı açıklamada, şüphelinin poliste verdiği ifadeye dayanılarak davanın nefret suçu kapsamında görülmesi gerektiğini belirterek, "Bu rahatsız edici vakada suçlamalar için belirleyici faktör, kurbanların gerçek etnik kökenleri değil saldırganın neden saldırdığını açıkça bildiren eylemleri olmalıdır." ifadesini kullandı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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