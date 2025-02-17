İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 17 Şubat 2025 Pazartesi itibarıyla İstanbul’da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu.

REKLAM advertisement1 ÇARŞAMBA BAŞLIYOR Hafta boyunca sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte, yağışların çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmura ve kara dönüşmesi bekleniyor.

PERŞEMBE VE CUMA KUVVETLENİYOR Haftalık tahminlere göre perşembe devam edecek kar yağışının cuma ve cumartesi kuvvetleneceği ve kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor. Vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi. REKLAM

SİBİRYA SOĞUKLARI GERİ DÖNÜYOR Uzmanların tahminlerine göre İstanbul ve çevresi, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının 0-3°C arasında seyredeceği, çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur görüleceği belirtiliyor.

BARAJ DOLULUK ORANI VE DENİZ SUYU SICAKLIĞI Şehir genelindeki barajların doluluk oranı % 61.42 seviyesine ulaşarak 533 milyon m³ su seviyesine ulaştı. Deniz suyu sıcaklığı ise 9°C olarak ölçüldü.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR AKOM, sürücüleri özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Şehir genelinde kar yağışıyla birlikte yolların kapanabileceği, ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği ve gizli buzlanma riskinin arttığı bildirildi. Yetkililer, hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 4-8°C altında seyredeceğini ve 26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında normale dönmesinin beklendiğini belirtti. Vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önerildi.