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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi! | Son dakika haberleri

        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!

        Başkentte sahte içki faciasında can kaybı arttı. Buna göre 54 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 15:10 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:22
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        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
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        Başkentte sahte içki sebebiyle 54 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

        AA'da yer alan habere göre Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

        40 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

        Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

        Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

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