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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da annesini atkıyla boğmaya çalıştı: Annemi boğdum | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"

        İstanbul'da, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen 26 yaşındaki B.E., evde tartıştığı 56 yaşındaki annesi M.E.'yi atkıyla boğarak öldürmeye çalıştı. Annesinin nefessiz kalarak bayılmasının ardından komşusunun kapısını çalan B.E., "Annemi boğdum" diyerek yardım istedi. Hastaneye kaldırılan annenin durumu ağır

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:58 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:40
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        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
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        İstanbul Maltepe'de olay, Bağlarbaşı Mahallesi'nde dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İki oğluyla beraber 6 katlı binanın 5'inci katında yaşayan M.E. ile psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen oğlu B.E. (26) arasında tartışma çıktı.

        ATKIYI ANNESİNİN BOĞAZINA DOLAYIP SIKTI

        DHA'daki habere göre B.E. tartışmanın büyümesiyle annesini atkıyla boğarak öldürmeye çalıştı. Nefessiz kalan M.E. bayılarak yere düştü.

        "ANNEMİ BOĞDUM" DİYE YARDIM İSTEDİ

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        İddiaya göre annesinin öldüğünü düşünen B.E., karşı komşularının kapısını çalarak "Annemi boğdum" diyerek yardım istedi. Binada yaşayanların ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından M.E.'yi hastaneye kaldırırken polis ekipleri B.E.'yi gözaltına aldı. Anne M.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        "EFENDİ BİR ÇOCUĞA BENZİYORDU"

        Olayı anlatan komşu Ayşe Yılmaz, "Sadece polis ekiplerini, ambulansı gördüm. Olay yeri inceleme geldi. Bayanı hastaneye kaldırdılar. Polisler çocukları götürdü. Bana göre burada geziyordu. Bazı ihtiyaçlarım oluyor. Sağ olsun malzeme gönderiyordu. Gidip bana yardımcı oluyordu.

        Eczaneden alıp, getiriyordu. Efendi bir çocuğa benziyordu. Anneleriyle yaşıyorlardı. Bir kardeşi var. Ben burada polisleri gördüm. Ambulans geldi. Götürdüler çocuğu" dedi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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