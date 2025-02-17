Konya Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
Konya'da, Selçuk Üniversitesi Kampusü'ndeki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde, tek dersi kalan öğrenci Bestami Serdar E., Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı ile görüşmeye geldi. Bu sırada saldırgan ve dekan arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce öğrenci yanındaki silahı çekti. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal, kavgayı ayırmaya çalışırken silahtan çıkan 3 kurşunla yaralandı. Saldırgan aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Yeşildal ve saldırıda bulunan öğrencinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi
Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Selçuk Üniversitesi Kampusü içinde öğle saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi.
DEKAN YARDIMCISINI GÖĞSÜNDEN VURDUSaldırıyı gerçekleştiren Bestami Serdar E.
Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenci olduğu öne sürülen Bestami Serdar E. adlı kişi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal’ı silahla göğsünden vurdu.
İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırgan aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Yaralanan iki kişi, 100 metre mesafedeki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
İKİSİNİN DURUMU DA CİDDİ
Dekan Yardımcısı Yeşildal'da damar yırtılması olduğu belirlendi. İki yaralının da hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
DEKAN İLE GÖRÜŞMEYE GELDİDekan Yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal.
İddiaya göre Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde tek dersi kalan öğrenci Bestami Serdar E., Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı ile görüşmeye geldi. Bu sırada saldırgan ve dekan arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce öğrenci yanındaki silahı çekti.
YEŞİLDAL ARAYA GİRDİ VURULDU
Bunu fark eden Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal, kavgayı ayırmaya çalıştı. Ama silahtan çıkan 3 kurşunla yaralandı. Saldırgan aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
AMELİYATA ALINDI
Biri göğsünden olmak üzere 3 kurşun isabet eden Dekan Yardımcısı Yeşildal'da damar yırtılması olduğu belirlendi. Yeşildal ameliyata alındı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da ameliyata girdi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Saldırının nedeni ve olayın detaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.