Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Selçuk Üniversitesi Kampusü içinde öğle saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi.

REKLAM advertisement1

DEKAN YARDIMCISINI GÖĞSÜNDEN VURDU Saldırıyı gerçekleştiren Bestami Serdar E. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenci olduğu öne sürülen Bestami Serdar E. adlı kişi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal’ı silahla göğsünden vurdu.

İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI Saldırgan aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Yaralanan iki kişi, 100 metre mesafedeki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. REKLAM

İKİSİNİN DURUMU DA CİDDİ Dekan Yardımcısı Yeşildal'da damar yırtılması olduğu belirlendi. İki yaralının da hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

DEKAN İLE GÖRÜŞMEYE GELDİ Dekan Yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal. İddiaya göre Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde tek dersi kalan öğrenci Bestami Serdar E., Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı ile görüşmeye geldi. Bu sırada saldırgan ve dekan arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce öğrenci yanındaki silahı çekti.

YEŞİLDAL ARAYA GİRDİ VURULDU Bunu fark eden Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal, kavgayı ayırmaya çalıştı. Ama silahtan çıkan 3 kurşunla yaralandı. Saldırgan aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

AMELİYATA ALINDI Biri göğsünden olmak üzere 3 kurşun isabet eden Dekan Yardımcısı Yeşildal'da damar yırtılması olduğu belirlendi. Yeşildal ameliyata alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da ameliyata girdi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Saldırının nedeni ve olayın detaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.