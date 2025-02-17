Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu | Son dakika haberleri

        Konya Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!

        Konya'da, Selçuk Üniversitesi Kampusü'ndeki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde, tek dersi kalan öğrenci Bestami Serdar E., Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı ile görüşmeye geldi. Bu sırada saldırgan ve dekan arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce öğrenci yanındaki silahı çekti. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal, kavgayı ayırmaya çalışırken silahtan çıkan 3 kurşunla yaralandı. Saldırgan aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Yeşildal ve saldırıda bulunan öğrencinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 15:47 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Selçuk Üniversitesi Kampusü içinde öğle saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi.

        DEKAN YARDIMCISINI GÖĞSÜNDEN VURDU

        Saldırıyı gerçekleştiren Bestami Serdar E.
        Saldırıyı gerçekleştiren Bestami Serdar E.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenci olduğu öne sürülen Bestami Serdar E. adlı kişi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal’ı silahla göğsünden vurdu.

        İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

        Saldırgan aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Yaralanan iki kişi, 100 metre mesafedeki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

        REKLAM

        İKİSİNİN DURUMU DA CİDDİ

        Dekan Yardımcısı Yeşildal'da damar yırtılması olduğu belirlendi. İki yaralının da hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

        DEKAN İLE GÖRÜŞMEYE GELDİ

        Dekan Yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal.
        Dekan Yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal.

        İddiaya göre Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde tek dersi kalan öğrenci Bestami Serdar E., Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı ile görüşmeye geldi. Bu sırada saldırgan ve dekan arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce öğrenci yanındaki silahı çekti.

        YEŞİLDAL ARAYA GİRDİ VURULDU

        Bunu fark eden Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal, kavgayı ayırmaya çalıştı. Ama silahtan çıkan 3 kurşunla yaralandı. Saldırgan aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        AMELİYATA ALINDI

        Biri göğsünden olmak üzere 3 kurşun isabet eden Dekan Yardımcısı Yeşildal'da damar yırtılması olduğu belirlendi. Yeşildal ameliyata alındı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da ameliyata girdi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Saldırının nedeni ve olayın detaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Konya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sendikada silahlı saldırı!
        Sendikada silahlı saldırı!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Büyük maçlarda bir başka!
        Büyük maçlarda bir başka!
        17 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        17 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezi mühürlendi!
        Tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezi mühürlendi!
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        Habertürk Anasayfa