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        Haberler Dünya Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir | Dış Haberler

        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir

        Rus ve Amerikan heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı görüşme öncesi konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD, Ukrayna krizinde başından beri önemli rol oynuyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 15:42 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:42
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        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
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        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabileceğini belirterek, "ABD, Ukrayna krizinde başından beri önemli rol oynuyor." dedi.

        Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile başkent Moskova'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

        Toplantıda konuşan Lavrov, Sırbistan ile petrol işletmeleri konusunda ortak çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

        Rus ve Amerikan heyetleri Suudi Arabistan'da görüşecek
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        Batı'nın Sırbistan'ın içişlerine müdahalede bulunduğunu belirten Lavrov, bunu kınadıklarını ve ülkelerin içişlerine karışmama ilkelerine uyulması gerektiğini vurguladı.

        "AMERİKALI MUHATAPLARIMIZI RİYAD'DA DİNLEYECEĞİZ"

        Rus ve Amerikan heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı görüşmeye katılacağını dile getiren Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasında diyaloğun başlatılması konusunda mutabık kalındığına dikkati çekti.

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        Lavrov, "Amerikalı muhataplarımızı dinleyeceğiz. Elbette tepki vermeye hazır olacağız. Daha sonra liderlerimize görüşmeye ilişkin bilgi vereceğiz. Onlar da bundan sonraki adımlara dair karar verecek." ifadelerini kullandı.

        "ABD ÇÖZÜME YARDIMCI OLABİLİR"

        Bakan Lavrov, "Rusya’nın Ukrayna ile ilgili toprak konusunda tavizler vermeye hazır mı?" sorusuna ilişkin, Rusya’nın girişimleriyle Ukrayna konusunda defalarca uzlaşıya varıldığını, ancak bunun hayata geçirilmediğini vurguladı.

        Amerikan temsilcilerinin de Ukrayna krizine ilişkin uzlaşıları dile getirdiklerine dikkati çeken Lavrov, "Toprak konusunda taviz verilmesi konusu dile getirilmeye başladı. Ancak tarihi okumak lazım. Putin de bunu istiyor. Eski Sovyet yönetimi, Sovyet devletlerini oluştururken Ukrayna ile ilgili toprak konusunda zaten taviz verdi." diye konuştu.

        Lavrov, ABD’nin Ukrayna krizinin çözüm sürecinde önemli rol üstlenebileceğine işaret ederek, "ABD, meselenin çözümüne yardımcı olabilir. Böyle bir desteğin mümkün olabileceği gerçeğini gizlemiyoruz. ABD, Ukrayna krizinde başından beri önemli rol oynuyor." dedi.

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        "AVRUPALILARIN MÜZAKERE MASASINA ÇAĞRILMASINA GEREK YOK"

        Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nı değerlendiren Lavrov, "Herkes kendi eylemlerinden sorumlu olmalı. Herkes yaptıklarının hesabını vermeli. İncil’de de bu yazıyor." ifadelerini kullandı.

        Sergey Lavrov, Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizinin çözümüne dair müzakerelere katılma isteğine ilişkin ise isteklerinin her zaman yerine getirildiğini, ancak bu şansı kullanmadıklarını söyledi.

        Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’un "Ukrayna’da ateşkesin sağlanması ve bunun Ukrayna’yı silahlandırmak için kullanılması gerektiği" yönünde açıklama yaptığına dikkati çeken Lavrov, "Avrupalıların yaklaşımı değişmedi. Bu sebeple, onların müzakere masasında ne yapabileceklerini bilemiyorum. Eğer onlar, kurnazca fikirler ortaya atmaya devam ederse, meselenin dondurulmasını konuşarak savaşı sürdürmeyi isterlerse, müzakere masasına çağrılmalarına gerek yok." diye konuştu.

        "UKRAYNA'DA BARIŞIN SAĞLANMASINDAN YANAYIZ"

        Sırbistan Dışişleri Bakanı Djuric de Ukrayna krizinin çözüm sürecine katkıda bulunmak istediklerini dile getirerek, "Belgrad’ı herhangi bir müzakere ve görüşme yeri olarak her zaman teklif ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Djuric, Ukrayna'da barışın sağlanmasından, Rusya ile de ilişkilerin sürdürülmesinden yana olduklarını kaydetti.

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