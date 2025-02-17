Rus ve Amerikan heyetleri yarın Suudi Arabistan'da görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Amerikan heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı görüşmeye, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un katılacağını belirterek "Bu görüşmede Rusya-Amerika ilişkilerinin iyileştirilmesi konusu ele alınacak." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da Rus ve Amerikan heyetlerinin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı toplantıya dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Lavrov ile Uşakov'un görüşme için bugün Riyad'a gideceği bilgisini paylaşan Peskov, "Onlar, salı günü Amerikan mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Bu görüşmede Rusya-Amerika ilişkilerinin iyileştirilmesi konusu ele alınacak. Görüşmede ayrıca, Ukrayna meselesinin çözümüne dair olası müzakereler, iki liderin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump) görüşmesine ilişkin hazırlıklarla ilgili konular istişare edilecek." dedi.

Riyad'daki toplantıda, ABD ile Orta Doğu'daki durumu da ele almaya hazır olduklarını dile getiren Peskov, Rusya ile ABD arasındaki müzakerelere Avrupa'nın da dahil edilmesi ihtimaline ilişkin "İki liderin telefon görüşmesinde mutabık kaldığı yüz yüze görüşme için hazırlıklar söz konusu." ifadesini kullandı.

Sözcü Peskov, Riyad'ın müzakereler konusunda her iki taraf için de uygun bir yer olduğunu söyledi.

ZELENSKIY SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK

Diğer yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD ile Rusya arasında Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yarın Suudi Arabistan'da yapılacak görüşmelere katılmayacağını söyledi.

Zelenskiy görüşmelere ilişkin, "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında yapılacak herhangi bir müzakereyi sonuçsuz olarak görüyor ve biz olmadan bizimle ilgili herhangi bir anlaşmayı kabul edemeyiz." dedi.

Zelenskiy, Çarşamba günü Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.