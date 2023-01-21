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Türkiye’den Azerbaycan’a komisyonsuz para transferine başladı

Türk Devletleri'nin yeni nesil finansal uygulaması olmayı hedefleyen Turan, Türkiye’den Azerbaycan’a komisyonsuz para transferine başladığını duyurdu

Giriş: 21.01.2023 - 10:16 | Güncelleme: ABONE OL
Turan ilk açılımını Azerbaycan’a yaptı
HABERTURK.COM

Türk Devletleri arasında para transferi sürecini dijital dünyaya taşımayı hedefleyen Turan, bu anlamda ilk ülke açılımını Azerbaycan ile gerçekleştirdiğini bildirdi.

Uygulamanın, Türkiye’den Azerbaycan’daki tüm kartlara komisyonsuz para transferine olanak sağladığı kaydedildi.

Turan’ın Azerbaycan açılımı ile ilgili konuşan Turan Kurucusu ve CEO’su Özgür Bayraktar, "Turan ile Türk Devletleri’ni ekonomik olarak birbirleriyle yakınlaştırmak en önemli hedeflerimizden biri. 2023 yılında Özbekistan’a da komisyonsuz para transferini başlatmayı hedefliyoruz" dedi.

Turan 2022 yılı Ekim ayında 45 milyon TL değerleme üzerinden tohum öncesi yatırım almıştı.

Turan, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi Türk Devletleri'ndeki kullanıcılar arasında para transferine olanak sağlamanın yanı sıra, geliştirdiği özel finansal ürün ve hizmetlerle Türk Devletleri’nin dijital finansal okuryazarlığının gelişmesine katkı sunmayı planlıyor.

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