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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması

        Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'da getirilen kısıtlamaya rağmen İsrail'le ticaretin devam ettiğine dair çıkan haberlerle ilgili olarak "kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan 2024 tarihinden önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle, ya da kötü niyetle açıklanabilir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin bu konuda aldığı karar, üzerinde kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve nettir ve sıkı bir şekilde uygulanmaktadır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 12:08 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:09
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        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması
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        Ticaret Bakanlığı geçen hafta İsrail ile ticarete getirilen kısıtlamaların ardından, kısıtlama kapsamındaki ürünlerin ihracatının devam ettiğine dair haberlerin yayımlanması üzerine bir açıklamada bulundu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Ticaret Bakanlığı’nın 9 Nisan 2024 tarihinde yayınladığı İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi olan 54 ürün grubundaki 1019 ürüne, 9 Nisan 2024, saat 09.00’dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır.

        Ayrıca söz konusu 1019 ürünün, antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail’e gönderilmeleri de bu kısıtlama kapsamına dahil edilmiştir. Hal böyle iken, kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan 2024 tarihinden önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle, ya da kötü niyetle açıklanabilir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin bu konuda aldığı karar, üzerinde kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve nettir ve sıkı bir şekilde uygulanmaktadır.

        Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve yanlış haberlere itibar etmemelerini ve müsterih olmalarını rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk günden beri yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerimizin her zaman her alanda her platformda yanlarında olmaya devam edeceğiz."

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