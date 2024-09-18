Temsa'dan finansman anlaşması

REKLAM advertisement1

2020-2023 döneminde gelirlerini TL bazında yüzde 1.090, dolar bazında ise yüzde 252 oranında artıran Temsa, bir finansman anlaşmasına imza attığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Akbank (Lead Arranger), Türk Ekonomi Bankası (Co-Lead Arranger), ING Türkiye, MUFG Bank Turkey ve QNB Finansbank'ın katılımlarıyla nakdi ve gayri nakdi toplam yaklaşık 90 milyon Euro karşılığı TL tutarında kulüp kredisi sözleşmesi (Club Loan) imzalandı.

Söz konusu kredi paketi, Temsa'nın hali hazırdaki yeniden yapılandırma anlaşmasından çıkması ve bunun sonucunda büyüme, inovasyon, teknoloji, sürdürülebilirlik yatırımlarını desteklemek için kullanılacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Temsa CEO'su Evren Güzel, söz konusu sözleşmenin şirketin küresel büyüme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti. Güzel, "Önümüzdeki dönemde, bu sözleşmenin de katkısıyla, uluslararası pazarlarda çok daha hızlı büyüyen, küresel ayak izini genişleten, sıfır emisyonlu araçlardaki öncülüğünü pekiştiren, mobilite şirketine dönüşümünü hızlandıran bir Temsa göreceğiz. Bugüne kadar dünyanın 70'e yakın ülkesine 15 binden fazla araç ihraç eden Temsa, yurt içi ve yurt dışında araç parkını genişletirken, Türk sanayisini küresel ölçekte en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek" dedi.

2020 yılının Ekim ayında Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığı tarafından satın alınan, eş zamanlı olarak Ziraat Bankası liderliğinde oluşturulan bankalar konsorsiyumu ile 'Finansal Yeniden Yapılandırma' konusunda anlaşmaya varan Temsa, ardından konkordato sürecinden feragat etmiş, ilgili mahkemenin kararı doğrultusunda Aralık 2020'de konkordatodan resmi olarak çıkmıştı.