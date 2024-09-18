Spor yazarları Galatasaray'ın Gaziantep FK galibiyetini değerlendirdi!

"5 VE ÖTESİ"

Mehmet Ayan: "Öyle ya G.SARAY cumartesiden daha cılız bir takım ile sahaya çıksa da eksikleriyle ya da tam kadro G.Antep'in Rize'den iyi bir takım olması beklenemezdi. Öyle bir 5 dakikalık baskı görünce de taraftar, takım, izleyici, seyirci hepsi 5 ve ÖTESİ Mİ geliyor diye düşünmüştür. Yunan kaleci ilk 5 dakikada 3 tane kurtardı. Beş dakika sonra Barış Alper (bence tartışmalı, elle oynama olduğunu sanıyorum) perdeyi açtı. Yunus Akgün, ilkinde vuramadığına 10 dakika sonra iyi vurdu; skoru 2-0'a taşıdı. Maçın sadece ikinci yarısını izleyenler için çata çat bir maç oldu. G.Antep, iyi direndi. Bu futbol ortamı eşitsizliği içerisinde kuşkusuz G.Saray'dan puan alması mucize olurdu. Selçuk hocanın maç sonu belirttiği üzere arada bilhassa son vuruşların neticelenmesi açısından derin bir kalite farkı sözkonusuydu. G.Saray beşte beş yaparak derbiye gidiyor. Kadıköy'ün zorluğunu söylemeye gerek yok. Okan hocanın Sallai ile başlayacağını sanmıyorum. Hakim ve Icardi de yetişmiyor. Barış Alper-Yunus Akgün kanatları, Osimhien'i beslemeye yeter mi bilemem? O maçın kendi sihri var." [Habertürk]