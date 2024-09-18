Spor yazarları Galatasaray'ın Gaziantep FK galibiyetini değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Spor yazarları, Galatasaray-Gaziantep FK maçını değerlendirdi
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"RİZE MAÇININ TEKRARINI MI YAYINLADINIZ?"
Uğur Meleke: "Dün devre arasında stüdyoya indiğimde şöyle takıldım mesai arkadaşlarıma: “Arkadaşlar ne yaptınız, Galatasaray-Rize maçının tekrarını mı veriyorsunuz? 4 gün arayla aynı müsabakayı ikinci kez izliyoruz adeta.” Sahiden de Galatasaray’ın 4 gün önceki rakibi Rize ile, dünkü misafiri Gaziantep arasındaki benzerlikler çoktu. Maç önü röportajında Selçuk İnan, 4 gün önce İlhan Palut’un anlattıklarının aynısını söyledi adeta: “Bugün beşli savunmayla Galatasaray’ın santradaki rüzgarını kırmayı umut ediyoruz. Eğer o rüzgarı kırabilirsek, bizim de maçın ilerleyen dakikaları için farklı planlarımız var.” İki hoca da beşli defans, dokuzlu savunma bloğuyla başladı. İki takım da ilk 10 dakikada gol yedi. İki maçta da tam 26’da skor 2-0 oldu. Ve Galatasaray her iki maçın da fişini 26’da çekti." [Sabah]
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"BU TAKIMA ONLAR EKLENECEK"
Osman Şenher: "Bu takıma Osimhen, Jakobs ve Sallai eklenecek. Mutlaka takımın direnci çok daha fazla olacak. Batshuayi’yi kötülemiyorum ama Osimhen’in farklı becerileri var. Rakip savunmayı resmen hırpalıyor; havadan olsun yerden olsun harika bir forvet. Florya’daki çalışmalarını duyuyorum, derbide takımının en büyük kozu olacak." [Sabah]
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"KABUK DEĞİŞİMİ"
Çağatay Çelik: Fiziken en iyi dönemlerini geride bırakan futbolculardan daha dinamik oyunculara yönelen Galatasaray halen kabuk değişimi sürecinde ancak Okan Buruk’un ilk sezonundan işaretler görüyoruz. Dinamik, sahada her top için mücadele eden, top Galatasaray’dayken koşularla sahayı genişleten bir takım, geçen sezonki futboldan sonra heyecan veriyor. Rizespor ve Gaziantep FK maçlarının ölçü olup olmayacağını Fenerbahçe derbisi gösterecek. [Habertürk]
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"HAKEME DÜĞÜN HEDİYESİ Mİ?"
Mustafa Çulcu: "Hakem Cihan Aydın bu cumartesi günü evleniyor, düğünü var. Şimdiden kendisine mutluluklar dilerim. Ama o sahadaki performansı ile futbolseverleri mutlu etmedi. İlk golde el ile oynamayı tespit edemedi. MHK'ya sormak gerekiyor, 3 gün sonra düğünü olacak damat adayı hakeme bu maç düğün hediyesi mi?" [Sabah]
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"5 VE ÖTESİ"
Mehmet Ayan: "Öyle ya G.SARAY cumartesiden daha cılız bir takım ile sahaya çıksa da eksikleriyle ya da tam kadro G.Antep'in Rize'den iyi bir takım olması beklenemezdi. Öyle bir 5 dakikalık baskı görünce de taraftar, takım, izleyici, seyirci hepsi 5 ve ÖTESİ Mİ geliyor diye düşünmüştür. Yunan kaleci ilk 5 dakikada 3 tane kurtardı. Beş dakika sonra Barış Alper (bence tartışmalı, elle oynama olduğunu sanıyorum) perdeyi açtı. Yunus Akgün, ilkinde vuramadığına 10 dakika sonra iyi vurdu; skoru 2-0'a taşıdı. Maçın sadece ikinci yarısını izleyenler için çata çat bir maç oldu. G.Antep, iyi direndi. Bu futbol ortamı eşitsizliği içerisinde kuşkusuz G.Saray'dan puan alması mucize olurdu. Selçuk hocanın maç sonu belirttiği üzere arada bilhassa son vuruşların neticelenmesi açısından derin bir kalite farkı sözkonusuydu. G.Saray beşte beş yaparak derbiye gidiyor. Kadıköy'ün zorluğunu söylemeye gerek yok. Okan hocanın Sallai ile başlayacağını sanmıyorum. Hakim ve Icardi de yetişmiyor. Barış Alper-Yunus Akgün kanatları, Osimhien'i beslemeye yeter mi bilemem? O maçın kendi sihri var." [Habertürk]
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"HAKEMSİZ DE OYNANABİLİRDİ"
Ahmet Çakar: "Aslında maç hakemsiz de oynanabilirdi. Herkes iyi niyetli, Gaziantep sonucu kabul etmiş ama atılan ilk golde top Barış Alper'in sağ kolu ile önüne düşüyor. Ya ben yanlış gördüm ya da VAR hakemi Çağdaş Altay ve orta hakem Cihan Aydın göremedi." [Sabah]
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