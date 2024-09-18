Bakan Uraloğlu: Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Uraloğlu İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonrası "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeli sorusuna ise "Platformlar Türkiye'nin kararlı olduğunu biliyor. Gerektiği zaman her türlü yaptırımı yapabilir olduğumuzu ortaya koyduk" yanıtını verdi.

Bakan Uraloğlu ayrıca "5G için önümüzdeki yıl ihaleyi yapalım ve Ocak 2026da ilk sinyali verelim diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.