Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!

REKLAM advertisement1

Kars'ın Susuz ilçesinin Karapınar köyünde, 50 kovanıyla yıllardır arıcılık yapan 4 çocuk babası Aliyar Çelebiler (56), bal süzümü için kovanların yanına gitti.

KOVANLARDAN YEŞİL BAL SIZIYORDU DHA'da yer alan habere göre Çelebiler, kovanlardan birinden sızan balın yeşil renkte olduğunu gördü. Kovanları açıp süzdüğünde birçok çerçevedeki balın yeşil renkli olduğunu fark etti.

"GÖZ HAKKI OLAN BALI İKRAM ETTİM" Balların yeşil renkte olmasını bol yağış ve kovanların çevresindeki bitkilere bağlayan Aliyar Çelebiler, “Komşular ve yakınlarım köydeydi, biz de kovanı ilk açtığımızda göz hakkı olan ikramda bulunmak istedim. Yeşil renkteki bir çerçeveyi ikiye bölüp ikram ettim. REKLAM

"BİRKAÇ GÜN SONRA SARIYA DÖNDÜ" Diğer çerçeveye baktım o da yeşil. Balı şişeye süzdüğümde tamamen yeşil oldu. Bal birkaç gün geçtikten sonra sarıya döndü. İlk gördüğümde öyle güzel bir yeşil renk vardı ki insan bakmaya bile kıyamıyordu.

YEŞİL BALIN SIRRI: DEVE DİKENİ Deve dikeni diye adlandırılan çiçeklerin bol olduğu zaman bal yeşil olmuş. Yağmur da çok yağınca bizim ballar yeşillenmiş. Ballarımız organiktir. Arıya beslenmesi için şeker bile vermiyorum" diye konuştu.