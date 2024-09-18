Lübnan'da Hizbullah'ın çağrı cihazları patlatıldı: Savaşın boyutu nasıl değişecek?

Birinci Dünya Savaşı'nda ve İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesinin ardından teknolojinin bu denli geliştiği 21. yüzyılda sert savaşların, sıcak çatışmaların yaşanacağı çok olası görünmüyordu.

Ancak son iki yılda dünya, önce Rusya-Ukrayna Savaşı daha sonra da İsrail-Hamas çatışmalarıyla henüz 'geleneksel' savaşların bitmediğine şahit oldu. İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı arasında da aylardır karşılıklı olarak gerçekleşen saldırılar, dün akşam üzerine doğru çağrı cihazlarında yaşanan patlamalarla yeni boyuta geçti.

Analistler, 21. yüzyılda yaşanan bu siber saldırının önemli bir dönüm noktası olduğu ve olacağı konusunda hemfikir. Siber saldırılar, arkalarında hiçbir iz, enkaz ve kesin kanıt bırakmıyor. İletişim ağları, elektrik şebekeleri, finans kuruluşları siber saldırılarla tek bir kurşun bile atmadan çökme riskine sahip.

Lübnan'da bulunan Hizbullah mensuplarının çağrı cihazları peş peşe patladı, yaşanan patlamalarda 9 kişi öldü, 3 bine yakın kişi yaralandı. İsrail bu patlamalarda sorumluluğu olduğunu henüz üstlenmedi, ancak Hizbullah saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu ve İsrail'e yanıt verileceğini açıkladı.

Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor? Haberi Görüntüle

İsrail, neden dün akşam üzerine doğru siber saldırı atağına geçti bilinmiyor. İsrail, ABD'nin bölgesel bir savaşa yol açabilecek daha geniş bir operasyona karşı uyarılarına rağmen, Hizbullah saldırılarını önlemenin savaş hedefleri arasında olduğunu söyledi.

İsrailli yetkililerden, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarını öngöremediği için defalarca kez 'başarısız olduk' açıklaması gelmişti. Uluslararası basında bu siber saldırıyla İsrail'in kendini kanıtlamak istediği ifade edildi.

Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı? Haberi Görüntüle

BÖLGESEL SAVAŞ RİSKİ TETİKLENEBİLİR

Bununla birlikte yakın gelecekte ABD liderliğindeki ateşkes planının ve Hizbullah ile diplomatik anlaşma umudunun sekteye uğrayacağını söylemek mümkün. Daha da kötüsü Hizbullah İsrail'e yanıt vermek için harekete geçerse, neredeyse bir yıldır önlenmeye çalışılan tam kapsamlı bölgesel savaş riski tetiklenebilir.