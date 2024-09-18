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        Haberler Dünya Lübnan'da Hizbullah'ın çağrı cihazları patlatıldı: Savaşın boyutu nasıl değişecek? | Dış Haberler

        Lübnan'da Hizbullah'ın çağrı cihazları patlatıldı: Savaşın boyutu nasıl değişecek?

        İsrail-Hamas çatışmalarının yıl dönümüne üç hafta kala Lübnan'da Hizbullah mensuplarının çağrı cihazlarının patlatılması dünya gündemine oturdu. İsrail-Lübnan hattında yaşanan gerilimi üst seviyeye çıkaran bu olayın ardından bölgede neler yaşanacağı bilinmiyor. Analistler bu siber saldırının bir dönüm noktası olduğunu vurguladı ve "Gelecekteki savaşlarda düşman her yerde olabilir" uyarısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 09:56 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:16
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        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
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        Birinci Dünya Savaşı'nda ve İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesinin ardından teknolojinin bu denli geliştiği 21. yüzyılda sert savaşların, sıcak çatışmaların yaşanacağı çok olası görünmüyordu.

        Ancak son iki yılda dünya, önce Rusya-Ukrayna Savaşı daha sonra da İsrail-Hamas çatışmalarıyla henüz 'geleneksel' savaşların bitmediğine şahit oldu. İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı arasında da aylardır karşılıklı olarak gerçekleşen saldırılar, dün akşam üzerine doğru çağrı cihazlarında yaşanan patlamalarla yeni boyuta geçti.

        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
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        Lübnan'da bulunan Hizbullah mensuplarının çağrı cihazları peş peşe patladı, yaşanan patlamalarda 9 kişi öldü, 3 bine yakın kişi yaralandı. İsrail bu patlamalarda sorumluluğu olduğunu henüz üstlenmedi, ancak Hizbullah saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu ve İsrail'e yanıt verileceğini açıkladı.

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        "DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

        Analistler, 21. yüzyılda yaşanan bu siber saldırının önemli bir dönüm noktası olduğu ve olacağı konusunda hemfikir. Siber saldırılar, arkalarında hiçbir iz, enkaz ve kesin kanıt bırakmıyor. İletişim ağları, elektrik şebekeleri, finans kuruluşları siber saldırılarla tek bir kurşun bile atmadan çökme riskine sahip.

        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
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        İsrail, neden dün akşam üzerine doğru siber saldırı atağına geçti bilinmiyor. İsrail, ABD'nin bölgesel bir savaşa yol açabilecek daha geniş bir operasyona karşı uyarılarına rağmen, Hizbullah saldırılarını önlemenin savaş hedefleri arasında olduğunu söyledi.

        İsrailli yetkililerden, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarını öngöremediği için defalarca kez 'başarısız olduk' açıklaması gelmişti. Uluslararası basında bu siber saldırıyla İsrail'in kendini kanıtlamak istediği ifade edildi.

        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
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        BÖLGESEL SAVAŞ RİSKİ TETİKLENEBİLİR

        Bununla birlikte yakın gelecekte ABD liderliğindeki ateşkes planının ve Hizbullah ile diplomatik anlaşma umudunun sekteye uğrayacağını söylemek mümkün. Daha da kötüsü Hizbullah İsrail'e yanıt vermek için harekete geçerse, neredeyse bir yıldır önlenmeye çalışılan tam kapsamlı bölgesel savaş riski tetiklenebilir.

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        Yaşanan saldırının küresel güvenlik için sonuçları ise oldukça göz korkutucu. Teknoloji günlük yaşama giderek daha fazla entegre oldukça, siber saldırıların temel hizmetleri felç etme potansiyeli katlanarak artıyor.

        "GELECEKTEKİ SAVAŞLARDA DÜŞMAN HER YERDE OLABİLİR"

        Analistler, Hizbullah'a yönelik bu saldırının, dijital çağda en güvenli görülen ağların bile risk altında olduğunu söylüyor.

        Siber saldırıların daha sık hale geldikçe alınacak dersin açık olduğunu belirten analistler bu riski şöyle anlatıyor: "Gelecekteki savaşlarda düşman her yerde olabilir, silahlar görünmez olabilir, ancak hasar çok gerçek olacak."

        Çağrı cihazları saldırısının Lübnan, İsrail ve İran arasındaki çatışma ve genel olarak Orta Doğu için ciddi etkilerinin olması muhtemel. 7 Ekim'in yıldönümüne yaklaşık üç hafta kala, bölgede tansiyon bıçak sırtında.

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        #israil
        #Hizbullah
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