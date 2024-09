Dünyanın en soğuk iki noktası: Kuzey Kutbu mu daha soğuk Güney Kutbu mu?

GÜNEY KUTBU DAHA SOĞUK KALIYOR

Woods Hole Oşinografi Enstitüsü'ne göre, bu faktörler her iki kutbu da düpedüz soğuk yapsa da, Güney Kutbu Kuzey Kutbu'ndan önemli ölçüde daha soğuk kalmaktadır. Kuzey Kutbu'nda yıllık ortalama sıcaklık kışın eksi eksi 40 santigrat derece, yazın ise 0 C. Buna karşılık, Güney Kutbu'nun ortalamaları çok daha soğuktur; yıllık ortalama sıcaklık kışın eksi eksi 60 C ve yazın eksi eksi 28,2 C.