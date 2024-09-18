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Diyarbakır'da yaşayan Nurullah Kalay (32), 10 Ağustos 2022 gecesi, boşanma aşamasındaki eşi E.K. (21) ile ilişkisi olduğu iddiasıyla Eskişehir'de öğrenci olan yeğeni Heybettullah Kalay'ı (23) Vişnelik Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde tabancayla vurarak öldürmüştü.

KATİL ZANLISI TUTUKLANMIŞTI

AA'da yer alan habere göre Bursa-İnegöl kara yolu uygulama noktasında polislerce durdurulan araçta yakalanan Nurullah Kalay tutuklanmış, araçtaki arkadaşları Süleyman G. ile Tuncay S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nurullah Kalay ile taraf avukatları ve maktul Heybettullah Kalay'ın yakınları katıldı.

"KEŞKE KÜFÜR EDİP KAÇMASAYDI" Sanık Kalay, duruşmadaki savunmasında, çok pişman ve üzgün olduğunu belirterek, "Keşke küfür edip kaçmasaydı da bunlar yaşanmamış olsaydı" dedi. "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" MÜEBBET HAPİS VERİLDİ Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nurullah Kalay'ı, Heybetullah Kalay'a karşı işlediği "kasten öldürme" suçundan dolayı müebbet hapse çarptırdı. Sanık Kalay'ın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan eylemin hazırlık aşamasında kalmasından dolayı beraat kararı veren heyet, sanığa "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis verdi.