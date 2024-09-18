Dilan Çıtak'tan polise hakaret: Yerler seni burada yerler koçum

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak; önceki gün, THY'nin Bodrum - İstanbul tarifeli seferini yapan uçağında olay çıkardı. Çıtak, bunun üzerine 'Kara Liste'ye alındı.

Dilan Çıtak, 'Kara Liste'ye alınan 441'inci kişi oldu.

Dilan Çıtak, uçaktan indikten sonra şikâyet işlemleri için kendisini havaalanındaki karakola davet eden polis memuruna hakaret etti; "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum. Bak seni yerler. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsunuz? Ne olacağını sanıyorsun delikanlı."

Dilan Çıtak'ın küs olduğu, bir süre önce soyadını kullanmayacağını açıkladığı babası İbrahim Tatlıses, olayla ilgili olarak yorum yapmayacağını belirtti.

'KARA LİSTE'YE ALINMAK NE DEMEKTİR?

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de havayolları şirketleri, uçuş öncesinde bilet alımı sürecinde yolcularıyla bir sözleşme yapıyor. Bu sözleşmede de, kurallara uymayan yolcuların ne gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarılar yer alıyor. Bu kurallara uymayan yolcular ise 'Kara Liste'ye alınıyor. Bu da yolcuların belirli bir süre ya da tamamen o uçak şirketini hatta başka uçak şirketlerini bile kullanamamasına neden oluyor. Bilet satın alabilseniz bile kara listedeyseniz o uçağa binme şansınız olmuyor.

Hangi davranışlar 'Kara Liste'ye girilmesine neden oluyor?

Uçuş öncesinde aşırı alkol alma, havayolu ekipmanlarına zarar verme, uçuş güvenliğini riske atan eylemlerde bulunma, cinsel taciz, fiziksel ya da sözlü saldırı, uçakta propaganda amaçlı eylemlerde bulunmak, yasalara aykırı elektronik eşya kullanımı, sigara içmek gibi hareketler 'Kara Liste'ye girmeye neden oluyor.

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Yine emniyet kemeri takmayı reddetmek, acil çıkışlara müdahale etmek gibi kuralları ihlal eden yolcular 'Kara Liste'ye alınabilir.

Kabin ekibine ya da diğer yolculara yönelik sözlü taciz, hakaret ve ayrımcı söylemler de 'Kara Liste'ye alınmaya neden olabilir. Irkçılık ve cinsiyet ayrımcılığı içeren davranışlar, saldırgan ve hakaret içeren konuşmalar yapan yolcular, uçuş yasağı ile karşı karşıya kalabiliyor.

Havayolu şirketleri güvenlik, düzeni sağlamak ve personeli korumak için 'Kara Liste' uygulamasını hayata geçiriyor. Şiddet gösteren veya kurallara uymayan yolcular diğer yolcuların ve mürettebatın güvenliğini tehlikeye atabilir yine personele yönelik sözlü ve fiziksel saldırılar da uçuş güvenliğini tehlikeye düşürebilir.

UÇAKTA CANLI HAYVAN TAŞIMA PROSEDÜRÜ

Kabinde taşınan evcil hayvanların ağırlığı kafesiyle birlikte 8 kg’ı geçmemelidir. Kafes ebatları 23 cm yükseklik, 30 cm genişlik ve 40 cm uzunluk boyutlarını aşmamalıdır. Hayvanlar, havaalanı çıkışına kadar kafeslerinden çıkarılamaz.