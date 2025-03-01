TEKNOFEST 2025 teknoloji yarışmaları başvurularında son gün

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2025, teknolojiye gönül veren milyonları bu kez İstanbul’da buluşturuyor.

Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle gençlerin hayallerine dokunan, Türkiye’nin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan TEKNOFEST, bu yıl 53 ana kategori ve 125 alt kategoride düzenlenecek.

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Hayallerini teknolojiyle buluşturup geleceğe iz bırakmak isteyenler için yarışma başvuruları ise bugün sona eriyor.

Yapılan açıklamaya göre, Bilim ve teknolojinin her alanını kapsayan 53 farklı kategoride düzenlenecek yarışmalar, gençlerin sınırları aşan projeleriyle geleceği inşa etmeleri için çeşitli fırsatlar sunacak.

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Öte yandan bu yıl ilk kez başvuruya açılan Su Altı Roket Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması, Onkolojide 3T, 5G Konumlandırma ve TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması ise hayal gücünü teknolojiyle buluşturmak isteyenlere yepyeni kapılar aralayacak.

İstanbul merkezli olarak Marmara Bölgesi’nin farklı noktalarında düzenlenecek bu yarışmaların, katılımcılara ilham dolu bir teknoloji serüveni yaşatması hedefleniyor.

TEKNOFEST 2025 Teknoloji Yarışmaları’na saat 23.59’a kadar www.teknofest.org adresinden başvuruların yapılabileceği açıklandı.

TEKNOFEST 2025 Teknoloji Yarışmaları kapsamında başvurusu 1 Mart’ta sona erecek tüm yarışmalar ise şu şekilde açıklanıyor;

•Dikey İnişli Roket Yarışması

•Hyperloop Geliştirme Yarışması

•Uluslararası-Liselerarası EC Elektrikli Araç Yarışması

•Uluslararası-Liselerarası İnsansız Hava Araçları

•Savaşan İHA Yarışması

•İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

•Sürü İHA Yarışması

•TEKNOFEST Robolig Yarışması

•Hava Savunma Teknolojileri Yarışması

•Roket Yarışması

•Robotaksi - Binek Otonom Araç Yarışması

•İnsansız Deniz Aracı Yarışması

•Model Uydu Yarışması

•TEKNOFEST Drone Şampiyonası

•Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

•Eğitim Teknolojileri Yarışması

•Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması

•İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

•Akıllı Ulaşım Yarışması •Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması •Tarım Teknolojileri Yarışması •Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması •Finansal Teknolojiler Yarışması •Kablosuz Haberleşme Yarışması •Blokzincir Yarışması •Helikopter Tasarım Yarışması •Jet Motor Tasarım Yarışması •Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması •Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması •5G Konumlandırma Yarışması (YENİ) •Çip Tasarım Yarışması •Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması •Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması •Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları •Pardus Hata Yakalama ve Öneri Yarışması •İnsansız Kara Aracı Yarışması (YENİ) •Uluslararası Bilim Çocuk Yarışması (YENİ) •Onkolojide 3T Yarışması (YENİ) •Su Altı Roket Yarışması (YENİ)