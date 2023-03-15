T10X'in anlamı ne?

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Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg cephesinden dün önemli açıklamalar geldi. Togg'un ilk modelinin fiyatı 953 bin TL'den başlayacağı duyuruldu.

Paket fiyatları şu şekilde sıralandı:

- V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL

- V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL

- V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL

Togg ile ilgili merak edilen diğer husus ise modelin adının ne olacağıydı... Şirket, ilk modelin adını T10X olarak açıkladı.

T10X NE ANLAMA GELİYOR?

T10X'in açılımı da merak konusu oldu. Togg'un yaptığı açıklamaya göre; model adındaki T, Türkiye’yi ve Togg’u; 10, cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu; X, SUV gövde tipini ifade ediyor.

ÖN SİPARİŞ YARIN BAŞLAYACAK

Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak.

Buna göre, her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek.

28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek.

Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

ÇİFT MOTORLU VERSİYON EKİMDE TESLİM EDİLECEK

T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazını mart sonunda kullanıcılarla buluşturacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunarak, konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.

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