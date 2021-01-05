Reuters

Otomotiv sektöründe son yılların en büyük anlaşması olarak dikkat çeken Fiat Chrysler (FCA) ve PSA'nın birleşmesinde, önemli bir viraj geride kaldı.

Yapılan açıklamaya göre, her iki şirketin de yönetim kurullarından birleşme kararına yönelik olumlu karar çıktı.

İki üreticinin 52 milyar dolarlık birleşmesi ile ortaya çıkan Stellantis isimli yeni şirket, dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisi olacak. Stellantis'in hisselerinin Milano, Paris ve New York piyasalarında iki hafta içinde işlem görmeye başlayacağı da belirtiliyor.

Bünyesinde 14 marka bulunan Stellantis'in yıllık otomobil üretim kapasitesi 8 milyon adet olarak, yıllık toplam geliri ise 203 milyar dolar olarak açıklanıyor.

14 MARKAYI AYNI ÇATIDA TOPLADI

Gelişmeye ilişkin değerlendirmede bulunan PSA'nın CEO'su ve Stellantis'in CEO'luk görevini üstlenecek Carlos Tavares, "Birleşmek için hazırız" mesajını verdi.

FCA'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve birleşme ile Stellantis'in Yönetim Kurulu Başkanı olacak John Elkann da, yeni şirketin önümüzdeki yıllarda otomotiv sektöründe belirleyici rol oynayacağını belirtti.

FCA CEO'su Mike Manley'in, birleşmeden sonra Stellantis'in Kuzey Amerika operasyonlarını yöneteceği açıklandı.

Birleşme ile Fiat, Maserati, Jeep, Dodge, Ram, Peugeot, Citroen, Opel ve DS gibi markalar Stellantis bünyesine geçmiş oldu.

FCA ve PSA'nın birleşme sonrasında fabrika kapatması beklenmezken, FCA bünyesindeki Lancia ve Chrysler gibi düşük satış hacmine sahip markaların geleceği için farklı yorumlar yapılıyor. Lancia hali hazırda 1 model ile, Chrysler ise 2 model ile faaliyet gösteriyor.