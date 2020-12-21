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Fiat Chrysler (FCA) ve Fransız otomotiv üreticisi PSA'nın birleşme kararına Avrupa'dan onay geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kararı, iki şirketin 38 milyar dolarlık birleşmesi ile oluşacak yeni şirketin dünyanın en büyük 4'üncü otomotiv üreticisi olmasının önünü açtı.

Komisyonun kararında, PSA'nın Toyota ile hafif ticari araç anlaşmasını uzatacağı ve Fransız şirketin Toyota için kapasitesini artırarak yedek parça ile aksesuarlar için lojistik fiyatlarını azaltacağı, böylece AB'nin rekabet yönünden endişelerini giderebileceği kaydedildi.

Avrupa Rekabet Komiseri Margrethe Vestager, "Küçük ticari araçlar, birçok küçük ve orta ölçekli firma sahibi için önem taşıyor" dedi.

İki firmanın birleşmesi ile ortaya çıkacak Stellantis, Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Maserati, Peugeot, Opel ve DS markalarını bünyesinde temsil edecek.

Tarafların birleşme sürecinin 2021'in ilk çeyreğinde tamamlanacağı belirtildi.