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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan son dakika transfer gelişmeleri! İki yıldıza teklif var - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan son dakika transfer gelişmeleri! İki yıldıza teklif var

        Süper Lig'de şampiyonluk için gözünü Konyaspor maçına çeviren Galatasaray diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan'ın iki yıldızına da Avrupa'dan talipler artmaya başladı. İşte Galatasaray'dan son dakika transfer gelişmeleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 10:12 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:12
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        • 1

          Süper Lig'de şampiyonluk için gözünü Konyaspor maçına çeviren Galatasaray diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

        • 2

          Sarı-kırmızılılarda, gelecek isimler kadar gidecek futbolcular da merak ediliyor.

        • 3

          Bu kapsamda Cimbom'da özellikle savunma ikilisi Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'e teklifler gelmeye devam ediyor.

        • 4

          Son olarak Aslan'ın sezon başında Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson'a Napoli'nin ardından Everton da talip oldu.

        • 5

          İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ise; Everton bu transferde ısrarcı... "goodisonnews"te yer alan habere göre; Everton kısa süre içinde Galatasaray'a resmi teklif yapacak.

        • 6

          İngilizler, bu transfer haberini şu ifadelerle duyurdu: 'Everton Jarrad Branthwaite'i Manchester United'a gönderme hazırlığı içinde. Bu transfer gerçekleşirse Everton'ın hedefi, Davinson Sanchez...

        • 7

          Galatasaray'ın istediği bonservis miktarı da belli. Ancak oyuncu Galatasaray'da başarı yakalayabilmiş olsa da Premier Lig'de aynı seviyede olmayabilir.

        • 8

          İlk hedef; Davinson ancak Everton'ın listesinde alternatifler de mevcut.'

        • 9

          ZANIOLO GELİŞMESİ

          Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

        • 10

          İngiliz ekibinin bonservisini almayı düşünmediği İtalyan oyuncuya Fiorentina talip oldu.

        • 11

          Mor Menekşelerin, yıldız oyuncu için Galatasaray'a resmi teklif yapacağını yazan La Gazzetta dello Sport, Zaniolo'nun da ülkesine dönmeye sıcak baktığını duyurdu.

        • 12

          Fiorentina'nın Zaniolo'nun sakatlığına rağmen transferi gerçekleştirmek istediği vurgulandı.

        • 13
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