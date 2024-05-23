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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 50'de sabit bıraktı.

"ENFLASYON ANA EĞİLİMİNDE SINIRLI ZAYIFLAMA"

PPK tarafından yayımlanan karar metninde nisan ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin sınırlı bir zayıflama kaydettiği belirtildi. Yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret ettiği belirtilen metinde "Bununla birlikte, tüketim malı ithalatı nisan ayında artarak cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi sınırlamıştır. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir" ifadeleri yer aldı.

SIKI DURUŞA DEVAM MESAJI Kurulun, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizini sabit tutmaya karar verdiği belirtilen metinde enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelediği vurgulandı. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği ifade edildi. Karar metninde geçen ayki metinde olduğu gibi enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı ifade edildi. Dezenflasyonun yılın ikinci yarısında tesis edileceği mesajı verildi.

GEÇEN AY DA PAS GEÇMİŞTİ PPK, geçen ay da faize dokunmamış, mart ayında ise sürpriz bir şekilde 500 baz puanlık artırıma gitmişti.Şubat ayında ilk kez Fatih Karahan başkanlığında toplanan PPK politika faizini sabit bırakmıştı. PPK, 2023'te ise haziran toplantısında 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül, ekim ve kasım toplantılarında ise 500'er baz puanlık artırım kararları almıştı. Aralık ve ocak aylarında ise 250 baz puanlık artırım kararları gelmişti. PPK böylece 8 toplantı üst üste faiz artırım kararı alarak toplamda faizi 3650 baz puan artırmıştı. Merkez, böylece bu sıkılaşma döngüsünde şu ana kadar toplam 4150 baz puanlık artırım kararı almış oldu.

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