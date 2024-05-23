KKM ve TL mevduatta zorunlu karşılık oranları artırıldı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makro finansal istikrarın korunması, parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi ve likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla yeni adımlar attı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları 24 Mayıs itibarıyla artırıldı.

Buna göre kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli mevduat için ise sıfırdan yüzde 8'e çıkarıldı. Kısa vadeli KKM'de zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 33'e, uzun vadeli KKM'de ise yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseldi.

Önceki Oran Yeni Oran Kısa vadeli TL mevduat %8 %12 Uzun vadeli TL mevduat %0 %8 Kısa vadeli KKM %25 %33 Uzun vadeli KKM %10 %22 FAİZ VE KOMİSYONLARDA DEĞİŞİKLİK TCMB bununla birlikte zorunlu karşılık faiz ve komisyon uygulamalarında da çeşitli değişikliklere gitti. Buna göre, KKM’nin TL’ye geçişine ilişkin hedef korunurken, yenileme dahil toplam hedef yüzde 75’e düşürüldü. Tüzel kişi KKM ile gerçek ve tüzel kişi YUVAM hesapları bir sonraki hesaplama döneminden itibaren geçerli olacak şekilde toplam hedef hesaplamasından çıkarıldı. Toplam hedefin sağlanması halinde KKM için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı politika faiz oranının yüzde 40’ına düşürüldü. Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirilirken sınırı aşan kredi tutarı kadar Türk lirası cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildi.