Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Almanya'da Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısına katıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ukrayna'da savaşın bir önce biterek, ülkenin altyapısının ve üstyapısının yeniden imar edilmesinin ortak dilekleri olduğunu belirterek, "Güney Kore olsun, Japonya olsun, onların finansman noktasında destek verip Türk şirketleriyle orada (Ukrayna'da) bir belli şeyler yapılması konusunda görüşmelerimiz var." dedi.

Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda (ITF) Türkiye'yi temsil eden Bakan Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ITF'de alternatif ulaşım sistemlerinin ortaya konulması yönünde yoğun tartışmalar olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak ITF'ye her yıl katıldıklarını dile getiren Uraloğlu, etkinlikte yoğun bir şekilde ele alınan alternatif ulaşım sistemlerinin hayata geçirilmesi konusunda hava, kara ve deniz yolu ulaşımının da ele alındığını anlattı. REKLAM Uraloğlu, alternatif ulaşım koridorlarının oluşturulması noktasında da istişarelerin ve tartışmaların yapıldığını kaydederek, Süveyş Kanalı'nda bir geminin karaya oturması sonrası buradaki sistemin durmasında ve dünya ekonomisinin 10 milyar dolar civarında zarara uğramasından bahsetti. Son dönemde de Husilerin Kızıldeniz'de yaptığı saldırılar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşandığını anlatan Uraloğlu, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki en önemli projelerinden biri olan ve Hindistan, Güney Asya ile Basra Körfezi ülkelerinden gelecek yüklerin, Irak'ın Fav Limanı aracılığıyla Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'ne dikkati çekti. Uraloğlu, bu projeyi bütün dünyanın takip ettiğini belirterek, "Orada geldiğimiz aşamayı ITF'de anlattık. Bu konuda dörtlü mutabakat sağladık ve bu bizim için kıymetliydi. Ondan sonra dünyanın ilgisinin biraz daha arttığını söyleyebilirim." diye konuştu. Toplantıda Türkiye'nin Orta Koridor'daki rolünden, Kalkınma Yolu Projesi'nden, Türkiye'nin demir yolu taşımacılığında karbon emisyonunun sıfırlanması noktasındaki yatırımlarından bahsettiklerini söyledi.

"TÜRK ŞİRKETLERİN UKRAYNA'DAKİ PROJELERİN FİNANSMANI İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ VAR" REKLAM Bakan Uraloğlu, ITF'de Ukrayna Hakkında Özel Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantıda Ukrayna'nın yeniden yapılanmasını masaya yatırdıklarını bildirdi. Bu toplantıda gündemlerinin ulaştırma alanı ile ilgili olduğunu dile getiren Uraloğlu, çok sayıda katılımcıyla Ukrayna'da neler yapılabileceğinin tartışıldığını anlattı. Uraloğlu, Türkiye'nin zaten Ukrayna'nın yeniden imarı noktasında imzaladığı mutabakat zaptı olduğunu ve bu noktada elinden gelen her şeyi yaptığını kaydederek, Türk müteahhitlik sektörünün de Ukrayna'da çok ciddi yatırım ve taahhütleri bulunduğunu söyledi. Savaşın ilk andaki şiddetinden sonra hasar gören ulaştırma yapılarının tekrar bu ülkeye dönen Türk firmaları tarafından yapıldığını dile getiren Uraloğlu, "Onları, o anlamda da biz teşvik ettik. Tabii bütün herkesin temennisi orada savaşın bir an önce durması noktasında gerçekten. Yoksa savaş altında yapılacak her şey hem daha riskli hem daha çok pahalı." şeklinde konuştu. Savaşın bitmesi noktasında Türkiye'nin gösterdiği çabalardan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı görüşmelerden bahseden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: REKLAM "Türk şirketlerin Ukrayna'daki projelerinin finansmanı noktasında Güney Kore ve Japonya ile görüşmelerimiz var. Güney Kore olsun, Japonya olsun, onların finansman noktasında destek verip Türk şirketleriyle orada (Ukrayna’da) bir belli şeyler yapılması konusunda görüşmelerimiz var. İyi günde firmalarımız iş yaptı, para kazandı ama kötü günde de firmalarımız orada. Rusya ile de ilişkilerimiz iyi, Ukrayna ile de iyi. Kesinlikle bizim temennimiz savaşın bir an önce bitmesidir."

"TÜRKİYE'NİN KAZANIMLARINI KORUYACAĞIZ" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ticaret için koridorlar arasındaki boşluğu doldurmaya çalıştığını belirterek, ülkenin sahip olduğu konumu sayesinde daha kısa sürede ve daha az maliyetle taşımacılık imkanı sunduğunu anlattı. Zengezur Koridoru'ndan Kalkınma Yolu Projesi'ne kadar çok sayıda koridor geliştirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Diğer koridorlardan yük almamıza gerek yok, artanı taşımamız bile yeterli olacaktır. Herkes daha güvenli, daha kısa, daha ekonomik koridorları tercih edecektir. Ama bunlar olduğu yerde olmuyor, gayret edeceğiz, ediyoruz, daha iyisini yapacağız ve oradan da ülkemizin hem ekonomik olarak hem de stratejik olarak kazanımlarını koruyacağız, geliştireceğiz." açıklamasında bulundu. Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye'ye sunacağı avantajlardan bahsederek, şu anda bu koridor üzerindeki istasyonların nereye yapılacağını dahi konuşmaya başladıklarını, sürecin yönetilmesi ve sonrasında işletilmesi noktasında yer alacaklarını söyledi. REKLAM Projenin ortaya konulması ve hayata geçirilmesi konusunda Katar'dan BAE'ye, Irak'tan diğer Körfez ülkelerine kadar bir çok ülke ile görüştüklerini anlatan Uraloğlu, somut çıktılar almaya başladıklarını bildirdi. - "Zengezur Koridoru ile Türk dünyasına Nahçıvan üzerinden daha rahat ulaşma imkanı olacak" Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Zengezur Koridoru kapsamındaki çalışmalarına değinerek, bu koridorun ulaşımda herhangi bir problemle karşılanırsa alternatif güzergah olacağını söyledi. Türkiye'nin şu andaki ulaşımının Hazar geçişli olarak Bakü, Tiflis ve Kars hattından sağlandığını anlatan Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bir yıldır kapalıydı ve ciddi onarımlar yapılması gerekiyor burada. Hattın bir kapasitesi var. Bu kapasitenin mutlaka geliştirilmesi gerekir. Alternatifin olması gerekir. Zengezur Koridoru bu anlamda bir kapasite artırımı sağlayacak. İkincisi sizin elinizde herhangi bir problemle karşılaşırsanız alternatif bir güzergah olacak. Yine Azerbaycan Bakü geçişli daha yakın bir güzergah olacak. Daha uygun coğrafyadan iklim şartlarından geçen bir güzergah olacak. Bunu bitirdiğimiz an Türk dünyasına Nahçıvan üzerinden daha rahat ulaşma imkanı olacak. Ermenistan'dan geçerse 43 kilometrelik, İran'dan geçerse yaklaşık 60 kilometrelik bir koridordan bahsediyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Netleştiği zaman oradan da geçiş sağlanacak ama Azerbaycan tarafındaki bir kısım yapıldı. Bir kısım yapım çalışmaları devam ediyor. Türkiye tarafında da Dilucu-Iğdır-Kars arası 224 kilometrenin ihalesini yaptık, bu sene başlıyoruz."