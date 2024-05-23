Yapay zekâlı Michael Schumacher röportajına 200 bin Euro'luk tazminat

DERGİ ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Yapay zekâ üretimi makale o dönemde geniş bir kesim tarafından kınanmıştı. Gelen tepkiler üzerine Funke adlı medya grubuna ait olan Die Aktuelle'nin editörü, iki gün sonra görevden alınmıştı. Funke ayrıca yasal yollara başvuracağını açıklayan Michael Schumacher'in ailesinden de özür dilemişti.

Dün Michael Schumacher ailesinin sözcüsü, sahte röportajla ailenin ilgili 200 bin euro tazminat kazandığı haberini doğruladı.

Michael Schumacher'in durumunun gizli tutulması göz önüne alındığında, ailenin birçok yakın arkadaşının ve akrabalarının bile onun sağlık durumu hakkında fazla bir şey bilmediği düşünülünce, Die Aktuelle geçen yıl 15 Nisan'da 'özel röportajı' yayımlayınca büyük ses getirmişti.