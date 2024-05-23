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        Haberler Gündem Güvenlik 'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması - Son dakika haberi

        Son dakika haberi 'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması

        Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye sınırında üst düzey bir askerin makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'de görevli bir Tugay Komutanı'nın makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir" denildi. Açıklamada, "Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir" ifadeleri yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:04 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:43
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        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
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        Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde, son bir haftada, 48 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1048 oldu" denildi.

        Sınır güvenliğine de değinilen açıklamada, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10'u terör örgütü mensubudur. 1390 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. 01 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 345'e yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 55 bin 507 oldu" ifadeleri yer aldı.

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        Afganistan'daki sel felaketi için de, "Afganistan'da meydana gelen sel felaketi sebebiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle hazırlanan yaklaşık 23 ton insani yardım malzemesi A400M uçağımız ile 17 Mayıs'ta bölgeye sevk edilmiştir" açıklamasında bulunuldu.

        'MAKAM ARACIYLA İNSAN KAÇAKÇILIĞI' AÇIKLAMASI

        Bakanlık kaynakları, Suriye sınırında üst düzey bir askerin makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Açıklamada şunlar denildi:

        "Bir Tugay Komutanı'nın makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberlerle ilgili olarak Suriye'de görevli bir Tugay Komutanı'nın makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir."

        İRAN CUMHURBAŞKANI'NIN ÖLÜMÜ

        İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümüyle ilgili olarak da, "İran Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopterini arama faaliyetleri ve İran tarafından yapılan son açıklamalarla ilgili; Türkiye kötü gününde İran'ın yardımına koşmuş, iyi komşuluk ve dostluğun gereğini yerine getirmiştir. O gün neler yaşandığı saat saat Sayın Bakanımız Yaşar Güler tarafından açıklanmıştır." denildi.

        RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİ

        Bakanlık kaynakları, Resmi Gazete'de yayımlanan Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği ile ilgili sorular üzerine de, şunları kaydetti:

        "6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen Anayasa değişiklikleri doğrultusunda 'tüzük' kavramının Anayasadan çıkarılması ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19'uncu maddesinin başlığında yer alan 'tüzük' ibaresinin kaldırılarak 'yönetmelik' olarak yeniden düzenlenmesi sebebiyle mevcut hukuki duruma uygunluğunun, Yönetmeliğin, 1'inci sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile devlet teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında meydana gelen değişikliklere uyumunun, Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri Lojistik Seferber Olma Hazırlıkları Yönetmeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferberliği Yönetmeliği ve Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği olmak üzere dört ayrı düzenleyici işlemin yönetmelik şeklinde tek mevzuat olarak daha kapsayıcı ve çağın gerektirdiği ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde düzenlenmesinin sağlanması maksadıyla 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' 32553 sayılı ve 22 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanmıştır."

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