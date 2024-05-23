Dilan Çiçek Deniz: Zamanımıza yazık
Esra Dermancıoğlu'nun, Cannes'a giden Türk meslektaşlarına yönelik 'Çıplaklık' eleştirisine tepkiler sürüyor. Birce Akalay'dan sonra Dilan Çiçek Deniz de Dermancıoğlu'nu ayıpladı
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Kevin Costner ile röportaj yapmak için Cannes'a giden Dilan Çiçek Deniz, İstanbul'a döndü. Deniz, Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk oyunculara yönelik 'Çıplaklık' eleştirisi hakkında konuştu.
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Cannes'a giden Türk oyuncular hakkında eleştirilerde bulunan Esra Dermancıoğlu; "Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım. Onların yerine ben gitmeliydim" şeklinde ifadeler kullanmıştı.
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Esra Dermancıoğlu'na ilk tepki Birce Akalay'dan gelmişti. Akalay, Dermancıoğlu'na tepkisini, Cannes'dan döndükten sonra katıldığı bir davette; "Hiç yorum yapmak istemiyorum. Genel olarak çok ayıp buluyorum" sözleriyle dile getirmişti.
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Esra Dermancıoğlu'na ikinci tepki, 29 yaşındaki Dilan çiçek Deniz'den geldi. Ünlü oyuncu, havaalanında kendisini bekleyen gazetecilerin Dermancıoğlu'nun sözlerini hatırlatması üzerine; "Çok ayıp buluyorum. O yüzden zamanımıza yazık, hiç konuşmaya gerek yok. Ben nasıl istediğimi giyinmekte özgürsem, insanlarda eleştirmekte özgür. Kıyafet eleştirmek başka ama benim tercihlerime saygı duymayıp, bunu çıplaklığa indirgemek bambaşka" dedi.
Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock