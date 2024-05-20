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        Haberler Magazin Esra Dermancıoğlu: Utandım - Magazin haberleri

        Esra Dermancıoğlu: Utandım

        Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk meslektaşlarına veryansın etti. Dermancıoğlu, "Utandım. Orada onlar değil, ben olmalıydım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:36
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        • 1

          Her yıl olduğu gibi Cannes Film Festivali, coşkuyla devam ediyor. Dünya yıldızlarının akın ettiği festival, yarışan Türk filmi olsun ya da olmasın Türk oyuncular için de bir hayli kıymetli.

        • 2

          Birçok Türk oyuncu, çeşitli markaların davetleri aracılığıyla festivaldeki film galalarına katılırken, birçok Türk oyuncu ise festivalle bağlantılı olmayan ama eş zamanlı düzenlenen davetlerde boy gösteriyor.

        • 3

          Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk meslektaşlarıyla ilgili ani bir çıkışta bulunarak; "Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım" dedi.

        • 4

          Esra Dermancıoğlu, şu ifadeleri kullandı: Önüme Cannes Film Festivali ile ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarı çıplak. Çıplaklık çok enteresan, biz bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyoruz. Hayır, biz "Türkiye'de develerle gezmiyoruzu" kanıtlamaya çalışıyoruz. İsterdim ki manyak performansları olan oyuncular gitsin, yarı çıplak, havalı yürüyüşler yerine iletişim kurabilecek insanların orada olmasını isterdim. Çırılçıplak yürüyeceğine, mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben biraz utandım. Oraya giden bir Türk oyuncunun uzun uzun konuşmasını dinlemek isterdim. O lisanı konuşmasını isterdim. Aslında Cannes'da benim olmam lazımdı. En azından karşılıklı iki çift laf edebilirdik. Çünkü dillerini, kafa yapılarını biliyorum. Türkiye'de her şeyin çözümü estetik ameliyat sanıyorum."

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