Yaz gelmeden göbeğinizden kurtulabilirsiniz: Göbek yağlarını eritmek isteyenler için 5 kahvaltı önerisi!
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, pek çok kişi kış boyunca biriken göbek yağlarından kurtulma telaşına düşüyor. Sağlıklı ve dengeli bir kahvaltı, bu süreçte en büyük yardımcınız olabilir. Göbek yağlarını eritmek için besleyici ve doyurucu kahvaltılar tüketmek hem enerji seviyenizi artırır hem de metabolizmanızı hızlandırır. İşte detaylar!
- 1
Yaz gelmeden önce forma girmek isteyenler için göbek yağlarından kurtulmak önemli bir hedef haline geliyor. Göbek bölgesindeki yağları eritmek için spor ve diyetin yanı sıra kahvaltı tercihleriniz de büyük rol oynar. Ph.D. Lisa Young, doğru kahvaltı düzeni ile göbek yağlarını eritmek hakkında tüyolarını paylaştı. İşte kahvaltıda dikkat etmeniz gereken 5 nokta!
- 2
1. PROTEİN VE YUMURTA TÜKETİMİNE DİKKAT!
Özellikle karın ve bel çevresinde toplanan inatçı yağlardan kurtulmaya çalışırken protein açısından zengin bir kahvaltı kurtarıcınız olabilir. Örneğin, 2015 yılında yapılan bir araştırma, yüksek proteinli yumurtalı bir kahvaltı edenlerin ekmek yiyen katılımcılara göre daha fazla kilo verdiğini ve daha tok olduğunu ortaya çıkardı.
- 3
Young, "Yumurtalar, diyetinize dahil etmek için mükemmel bir kahvaltı yiyeceğidir. Protein açısından zengindirler (ve tüm gerekli amino asitleri içerirler) ve besleyici açıdan yoğundurlar, çeşitli besinler sağlarlar. "
-
- 4
"Yumurtalar, yüksek protein içerikleri nedeniyle porsiyon kontrolüne de yardımcı olabilir. Kilo kaybına katkıda bulunan diğer bir faktör de yumurtaların tok tutmasıdır." diye açıklıyor.
- 5
2. YULAF EZMESİNİ RUTİNİNİZE EKLEYİN
Young, "Yulaf, sindirimi yavaşlattığı söylenen iyi bir çözünür lif kaynağıdır. Sabaha başlamanın harika bir yolu, yulaf ezmenizi bazı meyvelerle eşleştirmektir. Meyveler lif içerir ve lif, kilo yönetimi ile bağlantılıdır." diyor.
- 6
Kendinizi bir kase yulafla çırparak kahvaltı alışkanlığı edindiğinizde, daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacak hem lif hem de protein açısından sağlıklı bir dolgunun tadını çıkaracaksınız.
-
- 7
Bu nedenle, ister tatlı patates, omlet, yumurtalı kekler veya yoğurt ve granola içeren bir smoothie ile lezzetli bir kahvaltılık hazırlayın, bilin ki yüksek proteinli bir kahvaltı tüketerek güne sağlam bir başlangıç yapmış olursunuz.
- 8
3. YEMEK YERKEN OTURUN
Yemek için oturmanın kilo verme çabalarınız üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini öğrenince şaşırabilirsiniz. Journal of Health Psychology'de Surrey Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, yemeklerini sabahları yola koyan meşgul kadınlar, daha sonra daha fazla yemek yeme riski altında olabilir.
- 9
Araştırmanın başyazarı, Surrey Üniversitesi'nden Profesör Jane Ogden, "Hareket halindeyken yemek yemek, diyet yapanların günün ilerleyen saatlerinde aşırı yemesine neden olabilir. Bunun nedeni, yürümenin, yeme etkisini işleme yeteneğimizi bozan güçlü bir dikkat dağıtma biçimi olması olabilir."
-
- 10
"Ya da bunun nedeni, bir koridorun hemen çevresinden dolanmak bile, daha sonra bir ödül biçimi olarak aşırı yemeyi haklı çıkaran bir egzersiz biçimi olarak görülebilmesi olabilir."
- 11
4. TAZE MEYVELERİ BESLENMENİZE EKLEYİN
Meyve, doğal bir tatlılığa, etkileyici bir besin çeşitliliğine, estetik açıdan hoşa giden tonlara ve tabii ki lezzetli bir tada sahiptir. Meyve ayrıca vücut yağını kaybetmenize ve sonunda ideal kilonuza ulaşmanıza yardımcı olabilecek lifle doludur.
- 12
Meyveyi "anti-obezite etkileri" ile ilişkilendiren bir ton araştırma var. Dahası, Michigan Üniversitesi Kardiyovasküler Merkezi tarafından yürütülen bir araştırma, yaban mersini tüketiminin orta bölümünüzü düzeltmenize yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.
-
- 13
5. KETEN TOHUMU VE CHIA TÜKETİN
Canınız taze bir smoothie, biraz yoğurt veya lezzetli bir kinoa kahvaltı kasesi almak istiyorsa, karışıma keten ve chia tohumu ekleyin. Muhtemelen orada olduklarını fark etmeyeceksiniz ve bol bol yağ yakıcı faydalar elde edeceksiniz.
- 14
Young, "Keten ve chia tohumları, potansiyel olarak kilo vermeye yardımcı olabilecek omega-3 yağ asitleri içerir. Keten tohumu ayrıca bağırsak sağlığı için çok gerekli olan hem çözünmez hem de çözünür lif içerir."
- 15
"Keten tohumundaki çözünmeyen lifler kabızlığı azaltmaya ve sağlıklı bağırsak hareketlerini desteklemeye yardımcı olur." diye açıklıyor.
Kaynak: National Library of Medicine, Science Daily, eurekalert.org
-