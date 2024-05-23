BEŞİKTAŞ 10, TRABZONSPOR 9 KEZ KUPAYI KAZANDI

Beşiktaş daha önce 16 kez final oynadığı kupada 10 kez şampiyonluk yaşadı. Trabzonspor ise 15 kez finalde mücadele ettiği kupada 9 kez mutlu sona ulaştı.