Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor... Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki dev finalde kozlarını paylaşacak. Beşiktaş daha önce 10 kez mutlu sona ulaşırken, Trabzonspor ise 9 kez kupayı müzesine götürdü. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki takımın muhtemel 11'leri ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...
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Futbolda 62'nci Türkiye Kupası sahibini bulacak. Beşiktaş ile Trabzonspor, finalde kozlarını paylaşacak.
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Beşiktaş, bu sezon ligde umduğunu bulamadı. Siyah beyazlılar, bitime 1 hafta kala 56 puanla 5'inci sırada yer alıyor. Beşiktaş, kazanarak kötü geçen sezonda taraftarlarına kupa armağan etmek istiyor. Siyah beyazlılar, bazı önemli oyuncularından bu mücadelede yararlanamayacak.
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Trabzonspor ise geçtiğimiz hafta Rams Başakşehir'i deplasmanda yenerek ligi 3'üncü bitirmeyi garantiledi. En son 2020 yılında kupayı kaldıran bordo mavililer, aynı başarıyı yeniden yaşamayı amaçlıyor.
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BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali saat 20.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı finali hakem Ali Şansalan yönetecek.
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Ziraat Türkiye Kupası'na 5'inci turdan başlayan Beşiktaş; sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek final vizesini cebine koydu.
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Trabzonspor ise 4'üncü turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.
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BEŞİKTAŞ 10, TRABZONSPOR 9 KEZ KUPAYI KAZANDI
Beşiktaş daha önce 16 kez final oynadığı kupada 10 kez şampiyonluk yaşadı. Trabzonspor ise 15 kez finalde mücadele ettiği kupada 9 kez mutlu sona ulaştı.
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Beşiktaş ile Trabzonspor, 33 yıl sonra kupa finalinde karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 4 final maçında taraflar, 2'şer kez mutlu sona ulaştı. Bu sezon ligde iki takım arasında Trabzon'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmadan da Beşiktaş 2-0 üstün ayrıldı.
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Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
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- 10
Mert Günok
- 11
Svensson
- 12
Necip Uysal
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- 13
Colley
- 14
Masuaku
- 15
Al-Musrati (Salih)
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- 16
Gedson Fernandes
- 17
Muçi
- 18
Rashica
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- 19
Semih Kılıçsoy
- 20
Muleka
- 21
Trabzonspor'un muhtemel 11'i
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- 22
Uğurcan Çakır
- 23
Meunier
- 24
Mendy
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- 25
Denswil
- 26
Eren Elmalı
- 27
Berat Özdemir
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- 28
Umut Güneş
- 29
Visca
- 30
Bardhi
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- 31
Trezeguet
- 32
Onuachu