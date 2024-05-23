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        Haberler Sağlık Balık yağı takviyesi sağlıklı kişilerde inme ve kalp hastalığı riskini artırabilir

        Balık yağı takviyesi sağlıklı kişilerde inme ve kalp hastalığı riskini artırabilir

        Yeni bir araştırma, düzenli balık yağı kullanımının, sağlıklı kişilerde inme ve kalp hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 09:32 Güncelleme: 23.05.2024 - 09:32
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        İngiltere'deki Biobank adlı biyomedikal veri tabanından sağlanan verileri ele alan uluslararası araştırmacılar, 40 ile 69 yaş arasındaki, ortalama 12 yıl boyunca takip edilen 415 binden fazla kişinin sağlık verilerini analiz etti.

        Araştırmacılar, veri tabanına kayıtlı kişilerin yaklaşık üçte birinin düzenli olarak balık yağı takviyesi aldığını belirtti.

        Balık yağı takviyesinin kalp rahatsızlığı bulunan kişilere faydalı olduğunu bildiren araştırmacılar, bu takviyelerin kalp sağlığı iyi olan kişilerde ise inme ve kalp rahatsızlığı riskini artırdığını ifade etti.

        RİTİM BOZUKLUĞU GELİŞME RİSKİ YÜZDE 13 DAHA YÜKSEK

        Araştırmacılar, düzenli balık yağı takviyesi kullanımının, kalp rahatsızlığı bulunmayan kişilerde atriyal fibrilasyon (kalbin kulakçıklarından kaynaklanan ritim bozukluğu) gelişme riskinde yüzde 13 ve inme riskinde yüzde 5 artış görüldüğünü kaydetti.

        Öte yandan, araştırmacılar, kalp hastalığı bulunan kişilerde ise düzenli balık yağı takviyesinin atriyal fibrilasyonun kalp krizine dönüşme riskinin yüzde 15, kalp yetmezliğinden ölme riskinin de yüzde 9 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

        Araştırmanın sonuçları "BMJ Medicine" dergisinde yayımlandı.

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