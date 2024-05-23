İstanbul Beyoğlu’nda görev yapan Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı’nda devriye atarken bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

DHA'da yer alan habere göre şüpheli kişinin kimlik bilgilerini kontrol eden ekipler, kimliğin sahte olduğunu belirledi.

Ekipler bunun üzerine parmak izinden şüphelinin Renç Armağan Haktanır olduğunu tespit etti. Şüphelinin 2 ayrı cinayetten suç kaydı olduğu ve firari olarak arandığı ortaya çıktı.

Haktanır’la ilgili inceleme yapan polis, şüphelinin 1997 yılında uyuşturucu kullandığı nişanlısının ölümünden sorumlu tutulduğunu, 2007 yılında üvey babasını bıçakladığı gerekçesiyle işlem gördüğünü, 2008 yılında ise uyuyan annesi Figen İskeçe'yi 18 yerinden bıçaklayıp öldürdüğünü gördü.

DAHA ÖNCE ANNESİNİN EVİNDE YAKALANMIŞTI

O tarihlerde yürütülen soruşturma çerçevesinde her yerde aranan katil, Bursa’da annesine ait evde cinayet polisi tarafından yakalanıp tutuklandı. Haktanır’ın yargılandığı davada iki ayrı cinayet suçundan 25 yıl 17 ay 15 gün ve müebbet hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

2018'DE İZİNLİ OLARAK DIŞARI ÇIKTI

Bir süre cezaevinde kalan Haktanır, 2018 yılında izinli olarak dışarı çıktı. O tarihten itibaren bir daha cezaevine dönmeyen Haktanır, firari olarak aranıyordu.

FİRARİ KATİL TUTUKLANDI

Taksim'de Turizm Şube ekipleri tarafından yakalanan Renç Armağan Haktanır, gözaltına alındı. Firari katil, işlemlerinin tamamlanması ardından önceki gün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.