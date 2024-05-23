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        Haberler Gündem 3. Sayfa Renç Armağan Haktanır annesi ve nişanlısını öldürdü! 6 yıldır firariydi!

        Nişanlısını ve annesini öldürmüştü! 4 yıldır firariydi!

        İstanbul'da, 1997 yılında nişanlısını, 2008 yılında ise annesini 18 yerinden bıçaklayarak öldüren, tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden Renç Armağan Haktanır, Taksim Meydanı'nda yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Haktanır'ın 2007 yılında da üvey babasını bıçakladığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:56 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:36
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        Nişanlısını ve annesini öldürmüştü! 4 yıldır firariydi!
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        İstanbul Beyoğlu’nda görev yapan Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı’nda devriye atarken bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

        KİMLİĞİNİN SAHTE OLDUĞU BELİRLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre şüpheli kişinin kimlik bilgilerini kontrol eden ekipler, kimliğin sahte olduğunu belirledi.

        PARMAK İZİNDEN SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

        Ekipler bunun üzerine parmak izinden şüphelinin Renç Armağan Haktanır olduğunu tespit etti. Şüphelinin 2 ayrı cinayetten suç kaydı olduğu ve firari olarak arandığı ortaya çıktı.

        NİŞANLI VE ANNE KATİLİ OLDUĞU BELİRLENDİ

        Haktanır’la ilgili inceleme yapan polis, şüphelinin 1997 yılında uyuşturucu kullandığı nişanlısının ölümünden sorumlu tutulduğunu, 2007 yılında üvey babasını bıçakladığı gerekçesiyle işlem gördüğünü, 2008 yılında ise uyuyan annesi Figen İskeçe'yi 18 yerinden bıçaklayıp öldürdüğünü gördü.

        DAHA ÖNCE ANNESİNİN EVİNDE YAKALANMIŞTI

        O tarihlerde yürütülen soruşturma çerçevesinde her yerde aranan katil, Bursa’da annesine ait evde cinayet polisi tarafından yakalanıp tutuklandı. Haktanır’ın yargılandığı davada iki ayrı cinayet suçundan 25 yıl 17 ay 15 gün ve müebbet hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

        2018'DE İZİNLİ OLARAK DIŞARI ÇIKTI

        Bir süre cezaevinde kalan Haktanır, 2018 yılında izinli olarak dışarı çıktı. O tarihten itibaren bir daha cezaevine dönmeyen Haktanır, firari olarak aranıyordu.

        FİRARİ KATİL TUTUKLANDI

        Taksim'de Turizm Şube ekipleri tarafından yakalanan Renç Armağan Haktanır, gözaltına alındı. Firari katil, işlemlerinin tamamlanması ardından önceki gün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Renç Armağan Haktanır
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