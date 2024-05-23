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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motokurye Ata Emre Akman son dakika haberi: Katilin babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!

        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!

        Balıkesir'de, bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman'ın yolunu kesip, bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki E.Ö.'nün babası 39 yaşındaki Orhan Ö. için de 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:06 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:30
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        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!
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        Balıkesir'de olay, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20) sipariş dönüşünde E.Ö. (17) tarafından önü kesildi.

        DEFALARCA BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

        DHA'da yer alan habere göre E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ata Emre Akman hayatını kaybetti, kaçan E.Ö. operasyonla yakalandı.

        OĞLUNU SAKLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

        E.Ö. ile oğlunu sakladığı iddia edilen Orhan Ö. gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ile babası, polisteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. E.Ö. tutuklanırken, serbest bırakılan Orhan Ö. tekrar gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Orhan Ö. tutuklandı.

        SON GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan olay, yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Ata Emre Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düştüğü görüldü. Ayrıca olaydan 1 hafta önce Ata Emre Akman'ın, ailesi ile gittiği tatilden görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; Ata Emre Akman'ın kameraya el sallaması yer aldı. Gitar çalıp, kız arkadaşı ile şarkı söylediği anlar da kameraya yansıdı.

        KATİL İÇİN 18 YILDAN 24 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayıp, cinayetle ilgili ilk iddianamesini E.Ö. için hazırladı. E.Ö. hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme suçu'ndan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

        BABA İÇİN DE İDDİANAME HAZIRLANDI

        Ayrıca 'silah taşımak'tan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Ö.'nün babası Orhan Ö. için de iddianame hazırladı. Orhan Ö. için 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        BABASI CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

        İddianamede; sanığın dini nikahla yaşadığı Sultan Durmaz ile ayrıldıktan sonra Durmaz'ı sürekli rahatsız ettiği, işlediği başka bir suçtan hükümlü olarak bulunduğu İzmir Buca Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2 Mayıs'ta izinli çıktığı belirtildi.

        BABADAN "ÖLDÜR" TALİMATI

        İzinli çıkan Orhan Ö.'nün Durmaz'ın yaşadığı evin önüne gelip, birilerinin başına bir iş geleceği yönünde tehdit ettiği de iddianamede yer aldı. Ayrıca E.Ö.'nün olaydan önce aradığı Durmaz'a babası Orhan Ö.'nün talimatıyla kendisini öldüreceğini söylediği belirtildi.

        TANIK İFADELERİ DOĞRULADI

        İddianamede; E.Ö.'nün, Orhan Ö.'nün ceza infaz kurumunda bulunduğu sürede Sultan Durmaz'a yönelik herhangi bir eyleminin bulunmamasına karşılık, Orhan Ö'nün cezaevinden çıktığı dönemde, oğlunun Durmaz'ın evinin önüne giderek Ata Emre Akman'ı öldürmesinin Orhan Ö.'nün 'azmettirici' olduğunu gösterdiği; olayla ilgili alınan tanık ifadelerin de bunu doğruladığına yer verildi. Bu iddianame de Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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