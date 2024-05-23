Antalya adeta kayboldu!
Antalya'da dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Kentte yüksek nem ve toz taşınımı nedeniyle sis oluştu, görüş mesafesi düştü. Yüksek katlı binalar, sisle kaplandı, falezlerden deniz görülemedi
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Antalya'da sabah saatlerinde nemin yüzde 98'e ve yüzey toz konsantrasyonunun orta seviyeye ulaşmasıyla oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Yüksek katlı binalar, sisle kaplandı, falezlerden deniz görülemedi.
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DHA'nın haberine göre kentte, sabah saatlerinde oluşan sis nedeniyle bazı mahallelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
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Saat 10.00 sıralarında hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 98'e yükseldi. Yüzey toz konsantrasyonu 98 mikrogram/metreküp ile 'orta' seviyeye ulaşan Antalya'da, toz taşınımı nedeniyle sis yüzeyde daha çok hissedildi.
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Görüş mesafesinin azalması sebebiyle 25 metre yüksekliğindeki falezlerden deniz zaman zaman görülmedi.
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Yüksek katlı binalarda oturanlar, sisle kaplanan apartman balkonundan çevreyi gözlemledi. Konyaaltı Sahili ve varyant gibi alanlarda ise turistler sisle kaplanan deniz yüzeyini fotoğraf makineleriyle görüntüledi.
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Turistler kentin turistik yerlerinde hatıra fotoğrafı çekti. Kenti çevreleyen Beydağları sisten görülemedi.
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Caddede yürüyenlerin bazıları tozdan rahatsız olmamak için ağız ve burnunu kapatarak tedbir aldı. Meteoroloji verilerine göre, sis ve bulutlu havanın gün boyu kentte etkili olması bekleniyor.
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